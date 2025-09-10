Ντοκιμαντέρ για τα 30 χρόνια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Στο πλαίσιο της έκτακτης χρηματοδότησης που χορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας και του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, λειτουργεί η επετειακή περιοδική έκθεση με τίτλο «Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού».

Για την αποτελεσματική κάλυψη των παράλληλων επετειακών εκδηλώσεων και την ανάδειξη της έκθεσης, ψηφίστηκε στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης η εξειδίκευση πίστωσης ύψους 5.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την οργάνωση και διαχείριση γυρισμάτων. Η δαπάνη αυτή θα καλύψει το τεχνικό κόστος, την παραγωγή και το μοντάζ του οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ορθή υλοποίηση των γυρισμάτων. Η εν λόγω δράση θα συμβάλει ουσιαστικά στην προβολή και προώθηση της έκθεσης και του επετειακού φεστιβάλ, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. Όπως είπε ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης, το project θα αφορά εικόνες από όλα τα χρόνια του Φεστιβάλ, έτσι ώστε να προκύψει ένα μίνι ντοκιμαντέρ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ



Νωρίτερα, ψηφίστηκε και η εξειδίκευση πίστωσης και η έγκριση κόστους για επισκευές στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Στον εξωτερικό χώρο του Μεγάρου έχουν εγκατασταθεί φωτιστικοί στύλοι με προβολείς τύπου LED, οι οποίοι εξυπηρετούν τη φωταγώγηση του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου. Με την πάροδο του χρόνου ωστόσο, σημαντικός αριθμός προβολέων έχει υποστεί φθορά ή έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σκοτεινά σημεία που ενδέχεται να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων, καθώς και να υποβαθμιστεί η εικόνα του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό θα αντικατασταθούν 28 φωτιστικά σώματα, με το συνολικό κόστος της προμήθειας και τοποθέτησης να ανέρχεται στο ποσό των 830 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ακόμα, ψηφίστηκε η έγκριση πρόσληψης 8 ατόμων έκτακτου προσωπικού Καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΔΑΠ, η έγκριση προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών για τη λειτουργία προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2025-2026 στα πλαίσια λειτουργίας των ΚΔΑΠ, η εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση σύναψης σύμβασης ΙΔΟΧ, καλλιτεχνικού υποστηρικτικού προσωπικού – επιμελητή/τριας, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των εκδηλώσεων - εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στην Δημοτική Σχολή Χορού, καθώς και η έγκριση προσλήψεων διδακτικού προσωπικού του Εικαστικού Σχολείου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προέκυψε για μια ακόμα φορά το πρόβλημα της υποστελέχωσης, σε συνάρτηση με τις ανάγκες της Φάρις και τις προγραμματισμένες αποχωρήσεις από θέσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης.