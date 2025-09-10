Αίτημα ακύρωσης του διαγωνισμού για ανάπλαση πλατείας Κυπαρισσίας

Την ακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κυπαρισσίας» ζητεί με αναφορά - καταγγελία προς τον Δήμο Τριφυλίας η εταιρεία «Λεωνίδας Σιώρης & Σία Ε.Ε.», όπου κάνει λόγο για παράτυπη διακήρυξη του διαγωνισμού από την πλευρά του δήμου τονίζοντας ότι «η έλλειψη υπογραφής και θεώρησης από την Τεχνική Υπηρεσία καθιστά τη διακήρυξη παράτυπη και νομικά ελλιπή…».

Επίσης γίνεται αναφορά στους όρους του διαγωνισμού λέγοντας: «Προφανώς η παράτυπη επιλογή να δημοπρατηθεί το έργο με τους παραπάνω όρους έχει ως τελικό αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού των οικονομικών φορέων κατά το διαγωνιστικό στάδιο, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν ικανές εταιρείες που εκτελούν παρόμοια σημαντικά έργα υψηλότερου προϋπολογισμού λόγω υπερβολικού κόστους σύνταξης μελετών, περιορισμένου χρόνου σύνταξης μελετών κ.λπ.».

Κ.Μπ.