Καιρός: Περιορίζονται τα φαινόμενα, ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία (Bίντεο)

Αρκετά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα βροχές αναμένονται στο Ιόνιο, σε όλη τη δυτική ηπειρωτική χώρα, στο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες.

Στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες καταιγίδες, αλλά το απόγευμα και από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί, και μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει σχεδόν παντού.

Στην υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega Χριστίνα Ρήγου, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αλλά τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγαλύτερα συγκριτικά με τις τελευταίες ημέρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 25 στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, και έως 27 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά και στα βόρεια παράλια της Κρήτης.

