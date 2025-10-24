eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025 07:40

Καιρός: Περιορίζονται τα φαινόμενα, ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία (Bίντεο)

Γράφτηκε από την

Καιρός: Περιορίζονται τα φαινόμενα, ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία (Bίντεο)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αρκετά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα βροχές αναμένονται στο Ιόνιο, σε όλη τη δυτική ηπειρωτική χώρα, στο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες.

Στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες καταιγίδες, αλλά το απόγευμα και από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί, και μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει σχεδόν παντού.

Στην υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega Χριστίνα Ρήγου, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αλλά τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγαλύτερα συγκριτικά με τις τελευταίες ημέρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 25 στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, και έως 27 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά και στα βόρεια παράλια της Κρήτης.

Δείτε το βίντεο του Mega:

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις