eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025 17:21

Όταν οι ερωτήσεις δεν χωρούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, φτάνουν στον Τύπο: Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Γράφτηκε από την

Όταν οι ερωτήσεις δεν χωρούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, φτάνουν στον Τύπο: Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Premium Strom

Του Θανάση Τσιγαρίδη, δημοτικού συμβούλου «Καλαμάτας_ΜΕΤΑ», δασκάλου Ειδικής Αγωγής, ΜΕd EAE, MA Δημόσια Διοίκηση

Καθώς και στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης δεν θα έχουμε δικαίωμα ερωτήσεων, καταθέτω δημόσια το ερώτημα που απευθύνω στη δημοτική αρχή:

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα στηρίξει με 4 εκατομμύρια ευρώ τη δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027». Ένα έργο που δίνει πραγματική προοπτική για στέγαση και αξιοπρεπή διαβίωση.

Ο Δήμος Καλαμάτας θα δείξει για ακόμη μια φορά αδιαφορία; 

Μετά:
• την αποτυχημένη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για δημιουργία Κέντρου Διημέρευσης ΑμεΑ – μια αποτυχία που στέρησε και από άλλους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα υλοποίησης,

  • την αδυναμία συνεργασίας για το Οικοτροφείο ατόμων με αυτισμό (που τελικά υλοποιήθηκε στον Δήμο Οιχαλίας, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα παραχωρώντας το χώρο του πρώην Γυμνασίου Μερόπης),

θα αφήσει η Δημοτική Αρχή άλλο ένα σημαντικό έργο να προσπεράσει;

Ακόμη και το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, που βρήκε έτοιμο η σημερινή δημοτική αρχή, παραμένει υποστελεχωμένο και χωρίς αναβάθμιση, αφήνοντας δεκάδες οικογένειες εκτός στήριξης.

Η κοινωνία χρειάζεται ξεκάθαρες απαντήσεις:

  • Θα αναλάβει η δημοτική αρχή πρωτοβουλίες για δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είτε με ιδία μέσα είτε μέσα από την υποστήριξη συλλόγων;
  • Ή θα συνεχίσει να περιορίζεται στη διατήρηση μιας ελλιπούς δομής, αφήνοντας τα πραγματικά προβλήματα άλυτα;

Η πρόσκληση της Περιφέρειας ανοίγει τον δρόμο. Το ερώτημα είναι αν ο Δήμος Καλαμάτας θα τον ακολουθήσει – ή αν θα παραμείνει θεατής, γυρίζοντας την πλάτη στο δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους σε μια αξιοπρεπή ζωή.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις