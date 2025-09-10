Όταν οι ερωτήσεις δεν χωρούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, φτάνουν στον Τύπο: Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Καθώς και στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης δεν θα έχουμε δικαίωμα ερωτήσεων, καταθέτω δημόσια το ερώτημα που απευθύνω στη δημοτική αρχή:

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα στηρίξει με 4 εκατομμύρια ευρώ τη δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027». Ένα έργο που δίνει πραγματική προοπτική για στέγαση και αξιοπρεπή διαβίωση.

Ο Δήμος Καλαμάτας θα δείξει για ακόμη μια φορά αδιαφορία;

Μετά:

• την αποτυχημένη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για δημιουργία Κέντρου Διημέρευσης ΑμεΑ – μια αποτυχία που στέρησε και από άλλους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα υλοποίησης,

την αδυναμία συνεργασίας για το Οικοτροφείο ατόμων με αυτισμό (που τελικά υλοποιήθηκε στον Δήμο Οιχαλίας, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα παραχωρώντας το χώρο του πρώην Γυμνασίου Μερόπης),

θα αφήσει η Δημοτική Αρχή άλλο ένα σημαντικό έργο να προσπεράσει;

Ακόμη και το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, που βρήκε έτοιμο η σημερινή δημοτική αρχή, παραμένει υποστελεχωμένο και χωρίς αναβάθμιση, αφήνοντας δεκάδες οικογένειες εκτός στήριξης.

Η κοινωνία χρειάζεται ξεκάθαρες απαντήσεις:

Θα αναλάβει η δημοτική αρχή πρωτοβουλίες για δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είτε με ιδία μέσα είτε μέσα από την υποστήριξη συλλόγων;

Ή θα συνεχίσει να περιορίζεται στη διατήρηση μιας ελλιπούς δομής, αφήνοντας τα πραγματικά προβλήματα άλυτα;

Η πρόσκληση της Περιφέρειας ανοίγει τον δρόμο. Το ερώτημα είναι αν ο Δήμος Καλαμάτας θα τον ακολουθήσει – ή αν θα παραμείνει θεατής, γυρίζοντας την πλάτη στο δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους σε μια αξιοπρεπή ζωή.