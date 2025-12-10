Η Ελλάδα στο ψηφιακό μέλλον: 9 στους 10 στο διαδίκτυο, 1 στους 2 χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη

Το 88,7% των νοικοκυριών της χώρας έχουν εφέτος πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους. Σε σύγκριση με το 2014 καταγράφεται αύξηση κατά 23,1 ποσοστιαίες μονάδες στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία.

Από τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν αναλυτικά τα εξής:

Ποσοστό 89,2% του πληθυσμού ηλικίας 16- 74 ετών έκανε χρήση του διαδικτύου κατά το Α΄ τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024 και 22,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή χρήση του διαδικτύου πραγματοποιείται από το 97,8% των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το Α΄ τρίμηνο του 2025. Επίσης, το 95,0% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών που έκανε χρήση του διαδικτύου κατά το Α΄ τρίμηνο του 2025, χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο και το 55,8% φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop).

Αναφορικά με τους λόγους χρήσης του διαδικτύου, κυριότερες δραστηριότητες είναι η πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ή βιντεοκλήσεων μέσω του διαδικτύου (Skype, Messenger, Viber, Facetime, WhatsApp, Snapchat, Zoom, MS Teams, Webex) και η ανάγνωση online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά (92,8% και 89,6%, αντίστοιχα). Τα ποσοστά αφορούν 9 στα 10 άτομα ηλικίας 16 - 74 ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του 2025.

Οι δραστηριότητες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση, το τελευταίο έτος (σύγκριση Α΄ τριμήνου 2024 με Α΄ τρίμηνο 2025) είναι η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του mobile banking) (+7,9 ποσοστιαίες μονάδες), η πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ή βιντεοκλήσεων μέσω του διαδικτύου (Skype, Messenger, Viber, Facetime, WhatsApp, Snapchat, Zoom, MS Teams, Webex) (+7,1 ποσοστιαίες μονάδες), η αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (+5,9 ποσοστιαίες μονάδες) και η ανταλλαγή μηνυμάτων χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως Skype, Messenger, Viber, WhatsApp, Snapchat (+4,8 ποσοστιαίες μονάδες).

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) εξετάζεται ως μία από τις σύγχρονες τεχνολογίες που επηρεάζουν όλο και περισσότερο την καθημερινή ζωή και τον τρόπο χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών καθώς αναπτύσσει συστήματα ικανά να εκτελούν εργασίες που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη σκέψη, όπως μάθηση, ανάλυση και λήψη αποφάσεων.

Το 49,5% των ατόμων ηλικίας 16- 74 ετών, περίπου 1 στους 2, έκανε χρήση κάποιων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), π.χ. ChatGPT, Copilot, Gemini, LLaMA, Midjourney, DALL-E, για τη δημιουργία περιεχομένου, όπως κείμενο, εικόνες, κώδικα προγραμματισμού ή βίντεο.

Το 92,8% από τα άτομα που χρησιμοποίησαν κάποια εργαλεία ΤΝ το έκαναν για ιδιωτικούς λόγους, το 36,5% για επαγγελματικούς λόγους και το 25,4% για λόγους που αφορούσαν την τυπική εκπαίδευση (π.χ. σχολείο ή πανεπιστήμιο).

Από το 50,5% του πληθυσμού ηλικίας 16- 74 ετών που δεν έκανε χρήση κάποιων εργαλείων ΤΝ, το 70,5% δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε την ΤΝ, ενώ το 9,2% δεν γνώριζε την ύπαρξή της και το 12,9% δε γνώριζε πώς να τα χρησιμοποιήσει.

Το 30,1% των ατόμων ηλικίας 16- 74 ετών, περίπου 1 στους 3, που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο κατά το A' τρίμηνο του 2025, πραγματοποίησε μέσω διαδικτύου κάποιες δραστηριότητες εκμάθησης (παρακολούθηση online σεμιναρίου ή μαθήματος, χρήση online εκπαιδευτικού υλικού (οπτικοακουστικό υλικό, software, ηλεκτρονικά εγχειρίδια, εφαρμογές) πέραν του υλικού που αφορά στην παρακολούθηση πλήρους online εκπαιδευτικού προγράμματος είτε επικοινωνία με τους διδάσκοντες ή άλλους εκπαιδευόμενους που

παρακολουθούν το πρόγραμμα μέσω οπτικοακουστικών εργαλείων, όπως Webex, Zoom, MS Teams, Google Classroom, Google Meet, Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο - e-class, πλατφόρμα e-me, Ψηφιακή Ακαδημία πολιτών κ.ά.) για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους (26,2% το 2024).

Από το σύνολο των παραπάνω ατόμων το 81,8% παρακολούθησε online σεμινάριο ή μάθημα, το 57,2% έκανε χρήση online εκπαιδευτικού υλικού και το 52,9% επικοινώνησε με τους διδάσκοντες ή άλλους εκπαιδευόμενους που παρακολουθούν το πρόγραμμα μέσω οπτικοακουστικών εργαλείων.

Με την έρευνα καταγράφηκαν οι ενέργειες που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικά οι πολίτες στο πλαίσιο συναλλαγής με δημόσιες υπηρεσίες και αρχές. Περιλαμβάνονται συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι βασικότεροι δείκτες που προέκυψαν παρατίθενται ακολούθως:

*Στον συνολικό πληθυσμό της χώρας ηλικίας 16 - 74 ετών, περίπου 7 στους 10 (72%) έκαναν χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025, για προσωπικούς λόγους (66,3% κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2023-Μαρτίου 2024). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό του εν λόγω ποσοστού μέχρι και το 2021, οι υπηρεσίες και οι ενέργειες που πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν καταγράφονταν αναλυτικά.

*Περίπου 2 στους 3 (66,9%) έλαβαν στον προσωπικό τους λογαριασμό επίσημα έγγραφα (πληρωμή φόρου, αντίγραφο ποινικού μητρώου, ληξιαρχικές πράξεις και πιστοποιητικά δημοτολογίου, βεβαίωση εμβολιασμού, αποτέλεσμα rapid test, ειδοποίηση και υπενθύμιση για ραντεβού εμβολιασμού, παραπεμπτικό συνταγογράφησης, αποτέλεσμα πανελλαδικών εξετάσεων κ.ά.) μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής.

Ως προσωπικός λογαριασμός θεωρείται το προσωπικό email, το ψηφιακό γραμματοκιβώτιο στη θυρίδα πολίτη (my.gov.gr) ή/και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων («myAADE»), το κινητό τηλέφωνο μέσω SMS που λαμβάνεται, αλλά και εφαρμογές στο κινητό, όπως το «myhealth» app.

*Περίπου 5 στους 10 (50,4%) έκλεισαν ραντεβού με δημόσια υπηρεσία μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής, για προσωπικούς λόγους (46% το 2024). Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται τα εξής: ραντεβού με ΚΕΠ, ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), Εφορία (ΑΑΔΕ), με ιατρό του ΕΣΥ σε Μονάδα Πρωτοβάθμιας Μονάδας Υγείας- συμπεριλαμβανομένου του ραντεβού για εμβολιασμό.

*Το 17% του πληθυσμού ηλικίας 16 - 74 ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2024- Μαρτίου 2025 υπέβαλαν, οι ίδιοι, online, τη φορολογική τους δήλωση (16,8% το 2024).

Ακολουθεί ένας ακόμη βασικός δείκτης ο οποίος αφορά στο ποσοστό του πληθυσμού που υποβάλλει ηλεκτρονικά αιτήσεις μέσω ιστοσελίδων ή εφαρμογών δημόσιων υπηρεσιών και αρχών. Τα παραδείγματα που ακολουθούν έχουν επιλεγεί με τρόπο που να αντικατοπτρίζουν τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες, υπηρεσίες οι οποίες σε ένα «ώριμο» σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι εφικτές διαδικτυακά και δεν χρειάζεται ο πολίτης να προσέρχεται στις εγκαταστάσεις των δημόσιων υπηρεσιών.

*6 στους 10 (59,1%) ηλικίας 16 - 74 ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025, υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση για επίσημο έγγραφο, πιστοποιητικό, επίδομα ή υπέβαλαν καταγγελία / παράπονο / ένσταση.

Συγκεκριμένα, στον πληθυσμό 16 - 74 ετών, που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025 και υπέβαλαν αίτηση ηλεκτρονικά:

-48,8% των ερευνηθέντων για να λάβουν επίσημο έγγραφο ή πιστοποιητικό (π.χ. γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, μόνιμης κατοικίας, διαζυγίου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ανανέωση διπλώματος οδήγησης, αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, δήλωση απώλειας ταυτότητας κ.ά.),

-41,8% για επιδόματα (στέγασης, θέρμανσης, ανέργων, παιδιού, φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, υπερηλίκων, γέννησης κ.ά.), απονομή σύνταξης κ.ά. και,

-4,8% υπέβαλαν ηλεκτρονικά άλλη αίτηση παραπόνου, ένσταση, καταγγελία, όπως για παράδειγμα στον Συνήγορο του Πολίτη, στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δήλωση κλοπής στην αστυνομία, καταγγελία για θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταγγελία για υπόθεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών κ.ά.

*Για τον υπόλοιπο πληθυσμό (40,9%) που δεν υπέβαλε ηλεκτρονικά αίτηση για επίσημο έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή επίδομα, ή δεν υπέβαλε καταγγελία / παράπονο / ένσταση, το 48,6% δήλωσε ότι δεν το έκανε επειδή δεν χρειάστηκε να υποβάλει αίτηση, καταγγελία κ.λπ.

Οι κυριότεροι λόγοι που αναφέρθηκαν από όσους χρειάστηκε να υποβάλουν αίτηση, καταγγελία κ.λπ. αλλά δεν το έκαναν είναι διότι:

-κάποιος άλλος (λογιστής, φίλος, συγγενής) υπέβαλε την αίτησή τους online (91,9%) ή,

-δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες (14,1%).

*Επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας ηλικίας 16 - 74 ετών, περίπου 8 στα 10 άτομα (77,9%) πραγματοποίησαν, κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025, ηλεκτρονική ταυτοποίηση, υψηλού ή βασικού/επαρκούς επιπέδου διασφάλισης, για προσωπικούς λόγους.

-9 στους 10 (92,4%) ταυτοποιήθηκαν για χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από δημόσιες υπηρεσίες και αρχές,

-3 στους 10 (27,9%) για χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από δημόσιες αρχές ή δημόσιες υπηρεσίες άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών

-7 στους 10 (71,1%) για χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.

*4 στους 10 (42,2%) από όσους δεν πραγματοποίησαν ηλεκτρονική ταυτοποίηση, δεν το έπραξαν γιατί δεν γνώριζαν την ύπαρξή της.

Το 69,2% του πληθυσμού ηλικίας 16 - 74 ετών που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει, έστω και μία φορά, το διαδίκτυο, πραγματοποίησαν, κατά το Α΄ τρίμηνο του 2025, κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό ένα έτος πριν (62,8%), καταγράφεται αύξηση 6,4 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ έχει υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2014 (29,5%).

Αναφορικά με τα άτομα που, κατά το Α΄ τρίμηνο του 2025, αγόρασαν ή παρήγγειλαν μέσω διαδικτύου υπηρεσίες ή κάποια προϊόντα, για προσωπική χρήση, παρατηρείται ότι:

-61,8% αγόρασαν ή παρήγγειλαν μέσω διαδικτύου εισιτήρια για πολιτιστικά / αθλητικά γεγονότα ή αναψυχή (κινηματογράφο, θέατρο, συναυλίες κ.ά.),

-53,6% υπηρεσίες μεταφοράς / μετακίνησης από επιχειρήσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως ΚΤΕΛ, αστικές συγκοινωνίες, εταιρείες ταξί (συμπεριλαμβανομένης της UBER), αεροπορικές /ακτοπλοϊκές εταιρείες κ.λπ.,

-40,9% υπηρεσίες καταλύματος από επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία ή ταξιδιωτικά πρακτορεία,

-14,9% ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) ή ακουστικά βιβλία/audio books, ως ψηφιακά αρχεία,

-14,5% παιχνίδια, ως ψηφιακά αρχεία, για κινητό, ταμπλέτα (tablet), ηλεκτρονικό υπολογιστή, κονσόλα παιχνιδιών. Συμπεριλαμβάνονται αναβαθμίσεις, προσαρμογές avatar, εξοπλισμός για χαρακτήρες σε παιχνίδι (εξαιρούνται παιχνίδια που παίζονται online κατόπιν συνδρομής) και,

-12,1% αγόρασαν λογισμικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων.

Όσον αφορά σε αγορά ή ανανέωση συνδρομής για υπηρεσίες ή προϊόντα, για προσωπική χρήση:

-57% αγόρασαν ή ανανέωσαν τη συνδρομή τους σε ταινίες, σειρές ή αθλητικά γεγονότα, ως υπηρεσία μετάδοσης (streaming) (από π.χ. EON TV/Nova), Cosmote TV, Netflix, Ant1+, ΗΒΟ, Amazon, Maxdome, Apple TV, Sky, Cinobo κ.ά.)

-16,5% αγόρασαν ή ανανέωσαν τη συνδρομή τους σε μουσική, ως υπηρεσία μετάδοσης (streaming) (π.χ. Spotify, Apple music, Google play music),

-7,3% αγόρασαν ή ανανέωσαν τη συνδρομή τους σε διαδικτυακά παιχνίδια (π.χ. GeForce Now, Google Stadia, PlayStation Now κ.ά.),

-2,1% αγόρασαν ή ανανέωσαν τη συνδρομή τους σε εφαρμογές υγείας ή φυσικής κατάστασης και,

-1,5% αγόρασαν ή ανανέωσαν τη συνδρομή τους σε online ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, online εφημερίδες ή online περιοδικά.

Αναφορικά με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που αγοράζονται από ιδιώτες, για προσωπική χρήση:

-28,2% αγόρασαν υλικά αγαθά / προϊόντα (π.χ. eBay, Facebook Marketplace, Shpock),

-20,9% αγόρασαν υπηρεσίες καταλύματος (π.χ. Airbnb, Homeaway, iha Holiday),

-10,2% αγόρασαν υπηρεσίες μεταφορικών (π.χ. Ridemind) και

-0,4% των ατόμων έκαναν αγορά οικιακών υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης παιδιών, επισκευών, κηπουρικής

Όσον αφορά στην αγορά υπηρεσιών για προσωπική χρήση για συνδρομή στο διαδίκτυο ή σύνδεση κινητής τηλεφωνίας και για συνδρομή σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου κ.ά.) τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 42,1% και 21,2%.

Επίσης, 8,2% των ατόμων αγόρασαν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή έκαναν ανανέωση υπάρχοντος, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστηρίων που προσφέρονται ως «πακέτο» μαζί με άλλες υπηρεσίες (π.χ. ταξιδιωτική ασφάλεια που προσφέρεται μαζί με αεροπορικό εισιτήριο), 3,5% έλαβαν δάνειο ή ρύθμισαν οφειλές σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 1,9% αγόρασαν ή πούλησαν μετοχές, ομόλογα, κρυπτονομίσματα ή άλλα επενδυτικά προϊόντα.

Τέλος, 87,5% των ατόμων που κατά το Α' τρίμηνο του 2025 πραγματοποίησαν αγορές ή παραγγελίες μέσω διαδικτύου δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα.

Από τα υπόλοιπα άτομα που ανέφεραν κάποιο πρόβλημα, τα βασικότερα ήταν:

-51% ο χρόνος παράδοσης ήταν μεγαλύτερος από τον ενδεικνυόμενο,

-26,1% η παράδοση κατεστραμμένων ή λάθος προϊόντων/υπηρεσιών και σε

-20% υπήρξε δυσκολία στην επικοινωνία ή μη ικανοποιητική ανταπόκριση σε τυχόν παράπονα ή αιτήματα για αποζημιώσεις.

Από τα άτομα που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α' τρίμηνο του έτους,

*το 36,3% θεώρησε αναληθή ή αμφισβητήσιμα όσα είδαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες πληροφορίες, video, φωτογραφίες.

-Από αυτά τα άτομα, το 30,2% έλεγξε κατά πόσον αυτό ήταν αληθινό και εξ' αυτών:

*87,4% έκανε έλεγχο των πηγών των πληροφοριών ή του περιεχομένου ή βρήκε άλλες πληροφορίες στο διαδίκτυο,

*24,2% ακολούθησε ή συμμετείχε σε συζητήσεις στο διαδίκτυο και,

*37,9% συζήτησε με άλλους ή έψαξε σε άλλες πηγές εκτός διαδικτύου.

Περαιτέρω, συλλέχθηκαν πληροφορίες για το κατά πόσο, όσοι χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του έτους, είδαν μηνύματα και ειδήσεις για συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες ομάδες ατόμων τα οποία θεώρησαν προσβλητικά ή και εχθρικά.

*3 στους 10 (29,3%) ανέφεραν ότι είδαν σχετικά μηνύματα / ειδήσεις σε blogs, vlogs, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε ειδησεογραφικές σελίδες.

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στο διαδίκτυο, κατά τη διάρκεια διάφορων δραστηριοτήτων, για λόγους προσωπικούς ή για λόγους που σχετίζονται με την εργασία, και στις ενέργειες που γίνονται προληπτικά για την προστασία των δεδομένων αυτών.

*26,1% ανέφερε ότι διάβασε την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων πριν παράσχει τα προσωπικά του στοιχεία,

*51,7% ανέφερε ότι περιόρισε ή αρνήθηκε την πρόσβαση στη γεωγραφική του θέση,

*36,8% επέλεξε περιορισμένη πρόσβαση στο προφίλ του ή στο περιεχόμενο που έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στους διαδικτυακούς χώρους αποθήκευσης,

*52,2% αρνήθηκε να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του δεδομένα για διαφημιστικούς λόγους,

*27,5% έλεγξε την ασφάλεια της ιστοσελίδας στην οποία θα έπρεπε να παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα (π.χ. εάν είναι https ιστοσελίδα, το πιστοποιητικό ή το logo ασφάλειας) κ.α.,

*4,9% ενημερώθηκε από ιστοσελίδες ή μηχανές αναζήτησης που τηρούν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασής σε αυτά ώστε να τα επικαιροποιήσουν ή να τα διαγράψουν.

*43,2% έχει τροποποιήσει τις παραμέτρους των προγραμμάτων πλοήγησης προκειμένου να αποφύγει να περιορίσει την είσοδο cookies στον υπολογιστή.

*31,1% το απασχολεί πολύ το γεγονός ότι οι δραστηριότητές του στο διαδίκτυο καταγράφονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή διαφημίσεων για θέματα που το ενδιαφέρουν.

*16,2% χρησιμοποιεί λογισμικό προκειμένου να περιορίσει τη δυνατότητα ανίχνευσης των δραστηριοτήτων του στο διαδίκτυο, από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται.

*8 στους 10 (79,8%) έχουν, οποτεδήποτε, ανοίξει λογαριασμό στο διαδίκτυο ή έχουν εγγραφεί σε δωρεάν εφαρμογή ή υπηρεσία (ο λογαριασμός διαδικτύου δημιουργείται προκειμένου κάποιος να μπορεί να έχει, με τη χρήση κωδικών, πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή και εφαρμογές, όπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram), σε ταξιδιωτικές υπηρεσίες (π.χ. αεροπορικές / ακτοπλοϊκές εταιρείες, υπηρεσίες διαμονής), πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες κ.ά.).

*1 στους 8 (12,7%) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, έχει διαγράψει ή προσπαθήσει να διαγράψει (ή να κλείσει) λογαριασμό στο διαδίκτυο για χρήση δωρεάν εφαρμογής ή υπηρεσίας.

*1 στους 5 (20,6%) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, αντιμετώπισε προβλήματα όταν προσπάθησε να διαγράψει λογαριασμό στο διαδίκτυο για χρήση δωρεάν εφαρμογής ή υπηρεσίας (ενδεικτικά αναφέρονται ως προβλήματα: η δυσκολία να βρει με ποιον τρόπο μπορεί να διαγραφεί ο λογαριασμός, ο χρόνος που δαπανήθηκε, τα τεχνικά ζητήματα, οι μη αποδεκτοί όροι για διαγραφή και δεν έγινε διαγραφή).

Από τα άτομα που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α' τρίμηνο του έτους,

*75,6% δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κατά τη χρήση του.

Όσα άτομα αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα έκαναν τις εξής κύριες επιλογές:

*85,5% ζήτησε βοήθεια από κάποιο άλλο άτομο,

*32,6% διόρθωσε ή προσπάθησε να διορθώσει το πρόβλημα μόνο του.

Από τα άτομα που δεν χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το Α' τρίμηνο του έτους αλλά οποτεδήποτε πριν από αυτήν την περίοδο, δηλώνονται οι παρακάτω κύριοι λόγοι:

*71,2% δεν το χρειάστηκε (επειδή το διαδίκτυο δεν ήταν χρήσιμο, δεν ήταν ενδιαφέρον κ.λπ.),

*38,7% θεωρούσε τη χρήση του διαδικτύου υπερβολικά δύσκολη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ