Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025 17:55

Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ομόφωνη απόφαση για το πυροσβεστικό όχημα

Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ομόφωνη απόφαση για το πυροσβεστικό όχημα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παρατείνεται η παραχώρηση χρήσης του πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Τριφυλίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυπαρισσίας, έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2026, όπως αποφάσισε ομόφωνατο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παραχώρηση χρήσης του οχήματος του δήμου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έγινε για την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου κάθε έτους. Με προηγούμενη απόφασή του το 2024 το Δημοτικό Συμβούλιο το είχε παραχωρήσει μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2025. Μετά από σχετικό έγγραφο της Πυροσβεστικής και για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν δασικών πυρκαγιών στα όρια του Δήμου Τριφυλίας, αλλά και για την κάλυψη των αναγκών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποφασίστηκε η παράταση της χρήσης του οχήματος μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2026.

Κ.Μπ.

