Ξεκινάει η νέα αστική γραμμή “Φιλοξένια - Κάτω Βέργα” (βίντεο)

Ξεκινάει σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου η νέα αστική γραμμή “Φιλοξένια - Κάτω Βέργα”, με αριθμό Νο 10, από το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Τα δρομολόγια θα γίνονται κάθε μία ώρα την καλοκαιρινή περίοδο και κάθε δύο ώρες τη χειμερινή, ενώ η νέα γραμμή θα εξυπηρετείται από μικρά και ευέλικτα λεωφορεία (minibus). Αφετηρία και τερματισμός της νέας γραμμής είναι η στάση στο “Φιλοξένια”, όπου και θα υπάρχει ανταπόκριση με τις αστικές γραμμές 1 και 2 και οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με το ίδιο εισιτήριο.

Την ικανοποίησή τους για την έναρξη λειτουργίας της γραμμής εξέφρασαν χθες το πρωί, στη στάση του “Φιλοξένια”, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, η πρόεδρος της Κοινότητας Βέργας Άρτεμις Κότση, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας και ο αντιπρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Χρήστος Μουστρούχος.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος ανέφερε ότι “η νέα αστική γραμμή έρχεται να δώσει λύση σε ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα των κατοίκων, των επαγγελματιών αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Ερχεται ως συνεργασία του Δήμου, της Κοινότητας Βέργας και του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας”.

Ο κ. Βασιλόπουλος ευχαρίστησε τις υπηρεσίες Δήμου, την Κοινότητα Βέργας και κυρίως το Αστικό ΚΤΕΛ, που “τηρεί και προωθεί τα θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης”. Κι επισήμανε ότι “ως Δήμος Καλαμάτας θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και να προστατεύουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας, θέλοντας να δημιουργήσουμε μια πόλη βιώσιμη, φιλική και φιλόξενη προς όλους”.

Η πρόεδρος της Βέργας παρατήρησε ότι “είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς η γραμμή θα εξυπηρετήσει τους πολίτες και τους μαθητές μας. Είναι σημαντικός παράγοντας, καθώς θα μπορούν να εξυπηρετούνται και τα καταλύματα και όσοι θέλουν να επισκεφθούν την όμορφη Βέργα, θα παίρνουν το λεωφορείο από το «Φιλοξένια» και θα φθάνουν μέχρι την Ανω Βέργα”.

Η κ. Κότση ευχαρίστησε Δήμο και Αστικό ΚΤΕΛ, που “μας βοηθούν να εξελίξουμε τον τόπο μας”.

Ο αντιδήμαρχος Π. Δρούγας είπε πως “το πάγιο αίτημα των κατοίκων της Βέργας ικανοποιείται” Και πρόσθεσε ότι “όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα εξυπηρετούνται με τη νέα γραμμή, που θα έχει ανταπόκριση με τις γραμμές 1 και 2 του Αστικού και θα εξυπηρετούνται με το ίδιο εισιτήριο”.

Ο εκπρόσωπος του Αστικού Χρ. Μουντρούχος είπε ότι “θα εξυπηρετήσει κατοίκους, μαθητές, εργαζόμενους και όσους θέλουν να επισκεφθούν τη Βέργα. Επρεπε εδώ και καιρό να έχει ξεκινήσει”.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ενημέρωσε ότι “θα έχει δρομολόγια κάθε 2 ώρες σύμφωνα με το χειμερινό πρόγραμμα, που άρχισε να ισχύει” και παρατήρησε: “Εχουμε φτιάξει τις ώρες έτσι, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι Και μπορεί να υπάρξουν και αλλαγές, εφόσον μας ζητηθεί. Το πρώτο δρομολόγιο θα είναι στις 7.20 το πρωί από «Φιλοξένια » και στις 7.40 από τη Βέργα, πάνω από την εκκλησία και το τελευταίο στις 8.30 το βράδυ από το «Φιλοξένια» και στις 9 από τη Βέργα. Η μέση διάρκεια της διαδρομής είναι γύρω στα 12 με 14 λεπτά και οι στάσεις είναι γύρω στις 25, πάνω και κάτω”.

