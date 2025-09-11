Δημοτική Επιτροπή: Αντιπαράθεση για τον ρόλο του Συμβουλίου Νεολαίας και τον εθελοντισμό

Σύμφωνα με την πρόταση, οι νέοι της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να συνδιαμορφώσουν θεσμούς συμμετοχής (π.χ. μαθητικά συμβούλια, συμμετοχικοί προϋπολογισμοί), να αποκτήσουν εμπειρία σε πρακτικές δημοκρατίας και να καλλιεργήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, διαλόγου και συλλογικής δράσης. Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος σχολίασε πως η ιστορία έχει δείξει ότι πρόκειται ουσιαστικά για την ενσωμάτωση της νεολαίας στο σύστημα, στις δημοτικές αρχές, στις κυβερνήσεις κ.τ.λ., εκτιμώντας πως δημιουργείται μια ψευδαίσθηση της δημοκρατίας και συμμετοχής, καθώς στο τέλος αποφασίζουν άλλοι. Ο ίδιος έκανε λόγο για έναν κακώς εννοούμενο εθελοντισμό, σημειώνοντας πως κάποια παιδιά τρέχουν με αγνές προθέσεις να προσφέρουν αλλά κάποιοι άλλοι από πίσω κερδίζουν. Η τοποθέτηση αυτή μάλιστα, ήρθε μετά τη γνωστοποίηση στο Δ.Σ. της Φάρις πως βρέθηκε τρόπος ώστε να ενεργοποιηθεί η αρίθμηση των θέσεων στο Ανοιχτό θέατρο, καθώς την αρμοδιότητα αυτή θα την αναλάβουν μετά από επιθυμία τους εθελοντικά μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας. «Παράλληλα, εξασφαλίζεται μια δεξαμενή ψήφων για τις επόμενες εκλογές» συμπλήρωσε. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου σχολίασε πως τα παιδιά που θαύμασαν όλοι μέσω του Συμβουλίου Νεολαίας είναι δουλειά που κάνει ο Δήμος, όχι μέσα από επιλογή κομματικών στελεχών, αλλά με τη μέθοδο της κοινωνιοκρατίας. «Κάναμε δεκτές όλες τις εγγραφές. Δεν υπάρχει πρόεδρος, όλα τα παιδιά συμμετέχουν εξίσου» πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας πως έγιναν πρόσφατα εργαστήρια για νέες και νέους του Δήμου, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην επικοινωνία και στην επίλυση συγκρούσεων. Κλείνοντας, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας σχολίασε τα εξής: «Μακάρι και εμείς να είχαμε την τύχη στην ηλικία αυτών των παιδιών να δεχτούμε αυτή την εκπαίδευση, γιατί σήμερα θα ήμασταν πολύ καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε».

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ

Οι προτάσεις του Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας παρουσιάστηκαν στο προτελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο από μέλη του Συμβουλίου Nεολαίας. Κατά τη διάρκεια της Γενικής τους Συνέλευσης τον Ιούνιο κατέληξαν σε 3 προτάσεις που τέθηκαν σε διαδικτυακή ψηφοφορία και συγκέντρωσαν και την πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου. Αυτές κατατέθηκαν και παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αξιολογηθούν και να δρομολογηθούν οι ανάλογες προοπτικές για την υλοποίησή τους. Οι προτάσεις αφορούν την ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου και Ξενώνα Αδέσποτων Ζώων, τη δημιουργία πολυχώρου Αθλητισμού-Πολιτισμού και τη συμμετοχή 6 εκπροσώπων τους στο European Youth Event (EYE), στο Στρασβούργο, το 2027. Στο Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καλαμάτας συμμετέχουν νέα άτομα, ηλικίας 15 - 25, που κατοικούν ή/και εργάζονται στο Δήμο Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένων και νέων ατόμων που φοιτούν/σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Τ.Αν.