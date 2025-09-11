Δωρεά σχολικών ειδών για ευάλωτες οικογένειες της Καλαμάτας

Πλήρως εξοπλισμένες μαθητικές τσάντες και διάφορα σχολικά είδη, συγκεντρώθηκαν και φέτος για μαθητές όλων των βαθμίδων που οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν οικονομικές προκλήσεις, μέσα από την κοινωνική εθελοντική δράση «Τα σχολεία αρχίζουν και οι τσάντες γεμίζουν».

Η συγκέντρωση των σχολικών ειδών πραγματοποιήθηκε από τις 25 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στον πολυχώρο House by Phaos.

Στο πλαίσιο των εν λόγω δράσεων ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των φορέων της ΚοινΣΕπ «Φάος» και του Συλλόγου Πολιτικής Προστασίας Μεσσηνίας, για τα σχολικά είδη που συγκεντρώθηκαν και που προορίζονται να διατεθούν στις ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά οικογένειες της πόλης, μέσω του Δημοτικού Παντοπωλείου.