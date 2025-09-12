Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης: Αμηχανία στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την παρέμβαση Τσιγαρίδη

Αδιάβαστη πιάστηκε η δημοτική αρχή και η αρμόδια διεύθυνση που εξέτασε το θέμα της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε στην ερώτηση του δημοτικού συμβούλου της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” Θανάση Τσιγαρίδη, παρότι αυτή γνωστοποιήθηκε στον Τύπο και δεν κατατέθηκε γραπτώς προς το σώμα.

Ο κ. Τσιγαρίδης τόνισε πως η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει με 4 εκατομμύρια ευρώ τη δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», ένα έργο που δίνει πραγματική προοπτική για στέγαση και αξιοπρεπή διαβίωση. Ο ίδιος αναρωτήθηκε αν θα αφήσει η Δημοτική Αρχή άλλο ένα σημαντικό έργο, απαντώντας ο δήμαρχος Καλαμάτας πως πρόσφατα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το θέμα με στελέχη της διεύθυνσης Πρόνοιας.

Ο κ. Βασιλόπουλος είπε βάσει της ενημέρωσης που είχε πως κάθε ωφελούμενος χρηματοδοτείται με 60-70 ευρώ το μήνα, κάτι που σημαίνει πως αν δημιουργηθεί στέγη 8 ατόμων θα έρχονται 560 ευρώ το μήνα, σχολιάζοντας πως αυτά τα χρήματα δεν εστιάζουν στην κατασκευή κατάλληλου χώρου αλλά υποστηρίζουν στέγες που λειτουργούν ήδη.

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Τσιγαρίδης είχε διαφορετική οπτική για το θέμα, τονίζοντας πως τα 60-70 ευρώ αφορούν ημερήσια τροφεία και όχι μηνιαία. Η τοποθέτηση αυτή μάλιστα, προκάλεσε αμηχανία στην αίθουσα για λίγα δευτερόλεπτα.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος συνέχισε πως και έτσι να είναι τα χρήματα δεν φτάνουν για κατασκευή νέου χώρου, απαντώντας ο κ. Τσιγαρίδης πως το πρόγραμμα αφορά ενοικίαση και όχι δημιουργία.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης σημείωσε πως η Δημοτική Αρχή επεξεργάζεται το θέμα και ότι θα απαντήσει εκ νέου σε δεύτερο χρόνο αν μπορεί ο Δήμος να μπει σε αυτή τη διαδικασία.

Κλείνοντας, ο Θανάσης Τσιγαρίδης ζήτησε οι άνθρωποι που διαβάζουν τις προσκλήσεις να τις βλέπουν πιο σοβαρά και να τις εξετάζουν.