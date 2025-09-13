Δημοτική Επιτροπή Οιχαλίας: Αποδοχή δωρεάς για το Κοινοτικό Γραφείο Καλλιρρόης

Στο έγγραφο για τη δωρεά της η εταιρεία αναφέρει ότι “αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επιθυμεί να προσφέρει ως δωρεά προς τον Δήμο Οιχαλίας τις εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου του Κοινοτικού Γραφείου Καλλιρρόης. Η εν λόγω προσφορά αφορά εργασίες αποκατάστασης, μέχρι ποσού 40.500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), οι οποίες σύμφωνα και με τη συνημμένη, αναλυτική, τεχνική περιγραφή περιλαμβάνουν: Επισκευές επιχρισμάτων και χρωματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Αντικαταστάσεις και επισκευές κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων). Εργασίες υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού. Στεγανοποιήσεις και μονώσεις δωμάτων Εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο”.

Στην τοποθέτησή του ο αντιδήμαρχος Ηλίας Ντονάς ανέφερε ότι “η δωρεά από την εταιρεία που γίνεται στην Δημοτική Κοινότητα Καλλιρρόης από εμένα είναι αποδεκτή, αλλά η εταιρεία πρέπει να συμμορφωθεί στους περιβαλλοντικούς όρους. Διότι κατόπιν αυτοψίας και δικής μου αλλά και κυρίως των κατοίκων, μεγάλη δυσοσμία επικρατεί και στην εθνική αλλά και μες στο χωριό. Και αυτά τα πασαλείμματα με τις δωρεές τις οποίες κάνει, η εταιρεία καλό θα είναι να συμμορφωθεί με τους περιβαλλοντικούς όρους και να μην ενοχλεί τους δημότες και ιδιαίτερα το χωριό Καλλιρρόη”.

Η πρόεδρος της Κοινότητας Νικολέττα Αλεξοπούλου – Κωσταρέλου ενημέρωσε ότι είχε κάνει αίτημα στην εταιρεία και ζητούσε πέντε πράγματα και αποφάσισαν να ξεκινήσουν από το γραφείο.

“Εντάξει, καλύτερα ήταν να ξεκινάγανε από αγροτική και κοινοτική οδοποιία που έχει ανάγκη η κοινότητα. Αποφασίσανε να ξεκινήσουν από το γραφείο και είναι ανοιχτοί και για τις επόμενες, ένα μεγάλο έργο κάθε χρόνο και ότι πράγματα θέλουμε να μας τα φτιάχνουν”, ανέφερε η πρόεδρος.

Η δήμαρχος Γιώτα Γεωργακοπούλου παρατήρησε ότι θα προτιμούσε να γίνονταν πρώτα από την εταιρεία, η εσωτερική οδοποιία και κάποιος χώρος άθλησης (γήπεδο 5Χ5, παιδική χαρά) στον χώρο του σχολείου, αλλά αποδέχθηκε την προσφορά για το γραφείο, γιατί αυτά πρόκειται να γίνουν σε δεύτερη φάση.

Η σύμβουλος της μειοψηφίας Μαρία Διαγούπη ψήφισε θετικά για τη δωρεά και ανέφερε ότι “θα ήταν ιδιαίτερα θετικό εάν η εταιρεία μπορούσε, σε επόμενη φάση, να συμβάλλει στη δημιουργία χώρων άθλησης στην ανωτέρω Κοινότητα, προς όφελος των κατοίκων και κυρίως της νεολαίας”.