Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας

Σχετικά με τη διασφάλιση της λειτουργίας και συντήρησης της πράξης με τίτλο “Αναβάθμιση των κοινωνικών δομών των Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Οιχαλίας και Τρίπολης” του προγράμματος “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση”, πρόκειται να λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας, που συνεδριάζει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα.

Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. Οιχαλίας αναμένεται να ασχοληθεί με το αίτημα του επικεφαλής της μειοψηφίας Γιάννη Αδαμόπουλου για συζήτηση του θέματος “Άρδευση” και με τα αιτήματα για παραχώρηση του Λαογραφικού Μουσείου στην Κοινότητα Κόκλας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μελιγαλά για παραχώρηση του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας για την δημιουργία τμήματος ρυθμικής γυμναστικής.