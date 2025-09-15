Η Καλαμάτα τίμησε την 39η επέτειο από τους σεισμούς του 1986

Τριάντα εννέα χρόνια συμπληρώθηκαν το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου από τους φονικούς - καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας το 1986, στους οποίους έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι.

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο Δήμος οργάνωσε εκδήλωση στο μνημείο των θυμάτων των σεισμών, στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Νέδοντος και Κροντήρη.

Αρχικά, τελέστηκε τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων των σεισμών, από τον πρωτοσύγκελλο της μητρόπολης Μεσσηνίας – αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά και ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος εναπόθεσε ένα μπουκέτο λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Σε σύντομη αναφορά του ο δήμαρχος είπε με αυτή την εκδήλωση ο Δήμος τιμάει αυτούς που χάθηκαν και δοκιμάστηκαν με τους σεισμούς τον Σεπτέμβριο του 1986, αλλά και αυτούς που στάθηκαν δίπλα στην πόλη και ιδιαίτερα τους Καλαματιανούς, που με θάρρος και αξιοπρέπεια στάθηκαν άρθιοι.

Ο κ. Βασιλόπουλος παρατήρησε ότι η πόλη ξανακτίστηκε με τη στήριξη της Πολιτείας, των ομογενών και χάρις στο όραμα της δημοτικής αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου. Επεσήμανε πως η Καλαμάτα αποτελεί παράδειγμα ανασυγκρότησης και ανέφερε ότι πρέπει να θυμόμαστε πως ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή και η προετοιμασία είναι καθήκον μας. Καταλήγοντας, δήλωσε ότι αγωνιζόμαστε σκληρά για να δημιουργήσουμε μια πόλη πιο ασφαλής και πιο φιλική.

Στο μνημείο των θυμάτων των σεισμών αναγράφεται:

“Καλαμάτα 13 Σεπτεμβρίου 1986. Λιμάνι - γιορτή - Σάββατο - 20.20. Σεισμός 6,2 Ρίχτερ. Καλαμάτα ώρα μηδέν. 50.000 σεισμοπαθείς άγρυπνοι στο ύπαιθρο. 20 νεκροί, 9 αγνοούμενοι και 300 τραυματίες. Κατέρρευσαν η Υπαπαντή και πολλά κτίρια. Ξαφνικά ο δρόμος ...έφυγε κάτω από τα πόδια μας. Ηδη, 1.700 ακατοίκητα! Ακατάλληλα 13.440 σπίτια. ‘Είστε ζωντανοί;’ πυροσβέστης λιποθύμησε μόλις έβγαλε μια 14χρονη μέσα από τα ερείπια. ‘Η νίκη νίκησε!’. Ξέθαψαν ζωντανό νήπιο 10 ημερών. Ο δεύτερος σεισμός 5,6 Ρίχτερ. Νέα πόλη μέσα από τα ερείπια. Τώρα αρχίζει η μάχη. 94 αίθουσες σχολείων ακατάλληλες. 3.500 σκηνές για 10.000 ανθρώπους”.

