Ενημερωτικές δράσεις για τους σεισμούς στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας

Διήμερο εκδηλώσεων με τίτλο “Open Days εθελοντισμού” με δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση του κοινού και τη θωράκισή του έναντι του σεισμικού κινδύνου, πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

Τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους σεισμούς οργάνωσε το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με αφορμή τη συμπλήρωση 39 χρόνων από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας του 1986.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, εντός του Σεπτεμβρίου θα υλοποιηθεί εβδομαδιαίο πρόγραμμα δράσεων για ευαισθητοποίηση μαθητών. Τον Οκτώβριο έχουν προγραμματιστεί δράσεις ενημέρωσης επαγγελματιών και ειδικών ομάδων πληθυσμού, ενώ ο Δήμος θα έχει συμμετοχή στις 16 Οκτωβρίου στην Παγκόσμια Άσκηση Shake Out.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν:

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας. Η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) Νομού Μεσσηνίας. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Οι “Φίλοι του Ταϋγέτου”. Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού –Τοπικό Τμήμα Καλαμάτας.