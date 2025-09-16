740.000 ευρώ οι αποζημιώσεις στην οικογένεια Θεοδωρακάκη - Ασκηση εφέσεων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας

Την άσκηση εφέσεων κατά των δύο αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας για τις αποζημιώσεις συνολικού ύψους 740.000 ευρώ που καλείται να καταβάλλει ο Δήμος Καλαμάτας (μαζί με το ελληνικό δημόσιο) στην οικογένεια και τα αδέλφια του αδικοχαμένου εικονολήπτη Κώστα Θεοδωρακάκη (έχασε τη ζωή του στον σαϊτοπόλεμο το Πάσχα του 2019), αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας, θεωρώντας υπέρογκες κάποιες από αυτές.

Λευκό για την άσκηση εφέσεων ψήφισαν οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής αναφέρθηκε ότι πρέπει να ασκηθούν εφέσεις από τον Δήμο, γιατί ασκήθηκαν και από το ελληνικό Δημόσιο (καλείται μαζί με τον Δήμο να πληρώσει) και γιατί κάποια ποσά θεωρούνται υπέρογκα.

Στην εισήγησή της η αρμόδια αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ανέφερε ότι ο Δήμος Καλαμάτας και το ελληνικό Δημόσιο υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζημιώσεις, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι υπέρογκα τα ποσά. Εξήγησε πως τα ποσά που έχουν αποφασιστεί, οι δικαιούχοι θα τα πάρουν από έναν (είτε από τον Δήμο είτε από το ελληνικό Δημόσιο) όχι και από τους δύο μαζί. Και υποστήριξε ότι αν παραμείνουν αυτές οι αποφάσεις στο Εφετείο και τον Αρειο Πάγο θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση ποιος και τι ποσό θα καταβάλει.

Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός και Ευγενία Κούβελα μίλησαν για τραγικό γεγονός.

Η κ. Κούβελα παρατήρησε πως “δεν πρέπει να αμφισβητείται ότι δεν είχαν ληφθεί κάποια μέτρα ασφαλείας. Είναι ηθικό ζήτημα και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αποζημιωθούν. Το θέμα θα πρέπει να μας αγγίξει ως ανθρώπους. Τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, τον στερήθηκε η οικογένειά του”.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος εξήγησε ότι “πέρα από την έφεση για την οποία είμαστε υποχρεωμένοι, υπάρχει η προσωρινή εκτελεστή απόφαση και θα καταβάλουμε τα χρήματα”.

Ο κ. Χανδρινός έθεσε το ζήτημα της ασφάλειας σε εκδηλώσεις του Δήμου κι επισήμανε ότι η οικογένεια έχασε τον άνθρωπό της και βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση.

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ενημερώνοντας για τις αποφάσεις του δικαστηρίου και γνωμοδοτώντας, αφού πληροφορεί αναλυτικά για τις δύο αγωγές των αδελφών και της οικογένειας, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος αναφέρει:

“- Επί των παραπάνω δύο (2) αγωγών εκδόθηκαν αντίστοιχα οι υπ΄ αριθμ. 198/2025 και 203/2025 αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με τις οποίες έγινε δεκτό ότι το επίμαχο περιστατικό οφείλεται σε πράξεις και παραλείψεις τόσο του Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος, κατά τα αναγραφόμενα στην απόφαση, ανέλαβε το ρόλο του διοργανωτή της εκδήλωσης και δεν φρόντισε για τη λήψη των μεγίστων δυνατών μέτρων ασφαλείας, όσο και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο, μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία τελούσε σε γνώση της διεξαγωγής του εθίμου, δεν απαγόρευσε τη διοργάνωσή της, σε κάθε δε περίπτωση δεν επιτήρησε την εκδήλωση λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα τάξης και ασφάλειας. με τις άνω αποφάσεις αποφασίστηκε περαιτέρω

α. Με την υπ΄ αριθμ. 198/2025 απόφαση έγινε εν μέρει δεκτή η υπ΄αριθμ. καταθ. 43/2024 αγωγή και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Καλαμάτας να καταβάλλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, σε κάθε έναν από τους τρεις (3) ενάγοντες (αδέλφια του θύματος) το ποσό των 60.000,00 € νομιμοτόκως.

β. Με την υπ΄ αριθμ. 203/2025 απόφαση έγινε εν μέρει δεκτή η υπ΄αριθμ. Καταθ. 43/2024 αγωγή και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Καλαμάτας να καταβάλλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, νομιμοτόκως το ποσό των 150.000,00 € στη σύζυγο του θύματος, το ποσό των 200.000,00 € σε κάθε ένα από τα δύο (2) τέκνα του θύματος και το ποσό των 10.000,00 € στην πεθερά του θύματος. Επίσης υποχρεώθηκαν το Ελληνικό Δημόσιο και ο Δήμος Καλαμάτας, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, να καταβάλλουν στη σύζυγο του θύματος και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους το ποσό των 29.000,00 €, νομιμοτόκως, ως αποζημίωση για τη στέρηση της διατροφής και των υπηρεσιών που θα παρείχε ο θανών πατέρας στο ανήλικο τέκνο για το χρονικό διάστημα από 01-05-2019 έως την ενηλικίωσή του στις 11-4-2029 νομιμοτόκως. Για το ποσό αυτό των 29.000,00 € η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή.

- Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ι. του ν. 3852/2010 η Δημοτική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, κατά τη γνώμη του υπογράφοντος, η εν λόγω απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και εσφαλμένα εκτίμησε τα πραγματικά περιστατικά τόσο ως προς την ευθύνη του Δήμου και ως προς το βαθμό της ευθύνης αυτού, όσο και με την επιδίκαση υπερβολικών, μη αναλογικών και εκτός της σχετικής νομολογιακής πρακτικής ποσών ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης και ως αποζημίωση για τη στέρηση διατροφής και υπηρεσιών του ανηλίκου τέκνου από τον πατέρα του.

Επειδή το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη ασκήσει εφέσεις κατά των παραπάνω αποφάσεων.

Για τους παραπάνω λόγους φέρεται ενώπιών σας το άνω θέμα για τη λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά των υπ΄ αριθμ. 198/2025 και 203/2025 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας”.