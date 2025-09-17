Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης του ναού στο Κάστρο Πολίχνης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του έργου “Αποκατάσταση του Ι.Ν. Ταξιαρχών Κάστρου Πολίχνης και του Οχυρωματικού του Περιβόλου”, οι οποίες υλοποιούνται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027” και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Οιχαλίας, η δήμαρχος Γιώτα Γεωργακοπούλου πραγματοποίησε επίσκεψη στον χώρο και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την πορεία των εργασιών, να ενημερωθεί για τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις και να συζητήσει με τους υπεύθυνους του έργου για τα επόμενα στάδια.

Ο ναός των Ταξιαρχών στην Πολίχνη, κτίσμα του τέλους του 10ου αιώνα, αποτελεί σπάνια παραλλαγή σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με μοναδικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, ενώ στα βόρεια, ανατολικά και νότια του διατηρούνται κατάλοιπα οχυρωματικού περιβόλου που ταυτίζεται με το αναφερόμενο στις πηγές κάστρο του Αρχαγγέλου, κτίσμα της περιόδου της Φραγκοκρατίας. Ο συνδυασμός αυτών των μνημείων καθιστά τον χώρο μοναδικό για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μεσσηνίας.

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται καθαρισμοί και δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές, καθαίρεση μεταγενέστερων επεμβάσεων, καθώς και στερεωτικές και μορφολογικές αποκαταστάσεις στο βυζαντινό ναό, τον πύργο και τμήματα του οχυρωματικού περιβόλου. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην άρση των σοβαρών δομοστατικών προβλημάτων, στην προστασία και ανάδειξη του μνημείου και στη συνολική επιστημονική του τεκμηρίωση.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο χώρος θα αποδοθεί στο κοινό ως ένας σημαντικός αρχαιολογικός τόπος, που θα συμβάλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας και την πολιτιστική και τουριστική αναβάθμιση της Πολίχνης και συνολικά του Δήμου Οιχαλίας.

“Η αποκατάσταση του Ι.Ν. Ταξιαρχών και του οχυρωματικού περιβόλου της Πολίχνης αποτελεί έργο μεγάλης σημασίας, που ενώνει την ιστορική μας μνήμη με το μέλλον”, δήλωσε μετά την επίσκεψη η δήμαρχος Γ. Γεωργακοπούλου, τονίζοντας ότι “ως Δήμος στηρίζουμε έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που προστατεύει και αναδεικνύει τον πολιτισμό, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο”.