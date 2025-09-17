Δήμος Καλαμάτας: Συμμετοχή σε σεμινάριο της Τράπεζας Επενδύσεων

Το παρών έδωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου. Το σεμινάριο, το οποίο αποτελεί μέρος πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ, είχε στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας του Ομίλου με τοπικούς φορείς, εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και δημόσιους οργανισμούς, μέσα από την παρουσίαση εργαλείων συμβουλευτικής υποστήριξης για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία έργων υψηλού αντικτύπου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι βασικές δράσεις της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας της ΕΤΕπ, καθώς και η Ετήσια Έκθεση 2024, με παραδείγματα επιτυχημένων επενδυτικών έργων σε όλη την Ευρώπη. Ακολούθησε συζήτηση για τις μελλοντικές ανάγκες και τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας με τους δημόσιους φορείς. Η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας εντάσσεται στη στρατηγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο του InvestEU Advisory Hub, που αφορά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης και του Επενδυτικού Σχεδίου για την Κλιματική Ουδετερότητα έως το 2030.