Καλαμάτα: Εργασίες στο γήπεδο «Π. Μπαχράμης»

Μετά τη συντήρηση του τάπητα, το «χτένισμα» και την ενίσχυση του γηπέδου με καουτσούκ -παρεμβάσεις που συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του παιχνιδιού και στην αποφυγή τραυματισμών των αθλητών, ξεκίνησε ένας νέος κύκλος εργασιών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηπέδου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Γιώργο Λαζαρίδη, έγινε συντήρηση στα υδραυλικά των αποδυτηρίων, της αίθουσας και των τουαλετών, ολοκληρώθηκε η συντήρηση και αντικατάσταση σπασμένων καθισμάτων στους πάγκους -παρέμβαση που είχε πραγματοποιηθεί και την περσινή χρονιά- και τοποθετήθηκαν νέα πράσινα προστατευτικά δίχτυα πίσω από τις δύο εστίες.

Οι επόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επισκευές στις δύο εστίες και τοποθέτηση νέων διχτυών, καθαρισμό και βάψιμο μέρους των κερκίδων, τοποθέτηση νέων καθισμάτων, αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων στους προβολείς και άρση επικινδυνότητας στα δέντρα.

«Με τις παρεμβάσεις αυτές, το Δημοτικό Γήπεδο θα βρίσκεται σύντομα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έτοιμο να φιλοξενήσει με ασφάλεια αθλητές, συλλόγους και πολίτες» τονίζεται από τον Δήμο Καλαμάτας.





