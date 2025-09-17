Δήμος Μεσσήνης: Μελέτη για βελτίωση αγροτικής οδοποιίας

Τη μελέτη για το έργο βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στις Κοινότητες Αβραμιού, Στρεφίου και Πανιπερίου, προϋπολογισμού 1.050.000 ευρώ, ενέκρινε και αποδέχθηκε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης, στην τελευταία της συνεδρίαση.

Οπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της, α) την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του προηγούμενου αναδόχου με την υπ’ αριθμ. 11/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΖΗ3ΩΚ4-941) και β) τη χρηματοδότηση του έργου για το 2025 από πιστώσεις του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” με 868.000 ευρώ και για το 2026 από ιδίους πόρους με 182.000 ευρώ.

Επίσης, για την ολοκλήρωση του ίδιου έργου η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης ενέκρινε την προσφυγή στη διαδικασία της ανοικτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου.

Στο σκεπτικό της απόφασης υπενθυμίζεται ότι ο 2ος και ο 3ος μειοδότης που προσκλήθηκαν από τον Δήμο, αρνήθηκαν να αναλάβουν την υλοποίηση του έργου.