Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Νέες διαφωνίες για την οικονομική ενίσχυση συλλόγων

Η παράταξη “Καλαμάτα Μετά” επέκρινε το ότι δεν έρχονται αναλυτικές εισηγήσεις με κριτήρια για την κάθε επιχορήγηση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται -όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση- η εντύπωση πως κάποιοι σύλλογοι ευνοούνται έναντι κάποιων άλλων με βάση πολιτικές πεποιθήσεις. Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου επανέλαβε, μετά από αντίστοιχη τοποθέτησή της τον περασμένο Μάιο, πως αποκλειστική ευθύνη και απόφαση για το αν θα χρηματοδοτηθεί ένας σύλλογος και πόσο μπορεί να πάρει, είναι του δημάρχου Καλαμάτας. «Ήταν παλιά του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνέχεια έγινε της Δημοτικής Επιτροπής και τώρα πλέον είναι του δημάρχου. Εδώ εμείς στη Δημοτική Επιτροπή κάνουμε μόνο την εξειδίκευση πίστωσης» διευκρίνισε, επικαλούμενη το νόμο. Η προσέγγιση αυτή ωστόσο δεν φαίνεται να άφησε απόλυτα ικανοποιημένο τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο… «Πρώτα - πρώτα δεν αποφασίζει ο δήμαρχος για τα πόσα χρήματα παίρνει κάθε σύλλογος. Δέχομαι εισήγηση από άνθρωπο ο οποίος ασχολείται ακριβώς με αυτό. Δέχομαι κάθε φορά εισήγηση όπου εξετάζει πόσα χρήματα είχαν πάρει τα προηγούμενα χρόνια» διευκρίνισε, εξηγώντας πως υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο για πανηγύρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.τ.λ.. «Μετράμε πάντα τον αντίκτυπο μιας εκδήλωσης στην τοπική οικονομία, και σύμφωνα με όλες αυτές τις περιπτώσεις δέχομαι κάθε φορά εισήγηση από αρμόδιο υπάλληλο, τον Βασίλη Φράγκο, ο οποίος χειρίζεται προσωπικά αυτά τα θέματα. Εγώ θεωρώ σε κάποιες περιπτώσεις ότι είναι πολλά τα χρήματα που προτείνει ή όχι και τα μειώνουμε λίγο ή όχι» σημείωσε ο ίδιος, λέγοντας πως στο συντριπτικό ποσοστό είναι οι εισηγήσεις που καταθέτει ο συγκεκριμένος υπάλληλος. Σε εκείνο το σημείο ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός, ζήτησε να έρχονται στη δημοτική επιτροπή οι εισηγήσεις αυτές, απαντώντας του ο δήμαρχος Καλαμάτας πως δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει κάτι τέτοιο. Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Ευγενία Κούβελα, σχολίασε ότι ενάμιση χρόνο τώρα μιλάμε γι’ αυτό. «Δεν υπάρχουν κριτήρια. Σε κάποιους δίνετε τα ⅔, σε κάποιους το μισό, σε κάποιους το ⅓. Δεν είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Φέρτε αν θέλετε κάποια κριτήρια να ψηφίζουμε. Δεν είμαστε εμείς οι κακοί της υπόθεσης» υπογράμμισε. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος στη συνέχεια επανέλαβε ότι το ύψος των επιχορηγήσεων φτάνει περίπου τα 40.000 ευρώ το χρόνο για πολιτιστικούς συλλόγους και τα 45.000 με 48.000 ευρώ το χρόνο για αθλητικούς, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης. Για το θέμα, η παράταξη “Καλαμάτα Μετά” ψήφισε λευκό.

ΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Οι νέες επιχορηγήσεις που αποφασίστηκαν έχουν ως εξής: Αθλητικός Όμιλος “Καλαμάτα 1980” - 10.000 ευρώ, Αθλητικός Όμιλος Θουρίας - 1.000 ευρώ, “Οι φίλοι του Ταϋγέτου” - 1.000 ευρώ, Σύλλογος Απανταχού Λαδαίων “Ο Ολυμπιονίκης Λαδάς” - 1.000 ευρώ, Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας “Ο Ψηλορείτης” - 800 ευρώ, Πολιτιστικών Σύλλογος Φαραί Γιαννιτσανίκων - 1.500 ευρώ, Πολιτιστικός Σύλλογος Αρτεμισίας -700 ευρώ, Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αλαγονίων - 1.000 ευρώ, Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσσηνιακή Ένωση Αγιοφλωριτών “Ο Πάμισος” - 1.000 ευρώ, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Καλαμάτας 2.000 ευρώ, Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Καλαμάτας “Αίολος” - 2.500 ευρώ.

Τ.Αν.