Συνάντηση Γεωργακοπούλου με το νέο διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Οιχαλίας

Το νέο διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Οιχαλίας Νίκο Σινάπη υποδέχθηκε χθες το πρωί στο γραφείο της, στο δημαρχείο Μελιγαλά, η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της ανάληψης των νέων καθηκόντων του κ. Σινάπη, ο οποίος μέχρι πρότινος υπηρετούσε ως Υποδιοικητής της Τροχαίας Καλαμάτας.

Ο νέος αστυνομικός διοικητής εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη θερμή υποδοχή και ευχήθηκε καλή και δημιουργική συνεργασία με το Δήμο Οιχαλίας, με γνώμονα το καλό των δημοτών και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή.

Η δήμαρχος από την πλευρά της συνεχάρη τον νέο διοικητή για την τοποθέτησή του, εκφράζοντας την πεποίθηση ό,τι η συνεργασία Δήμου και Αστυνομίας θα είναι στενή και αποτελεσματική, με στόχο την προστασία της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.