Η αλαζονεία της εξουσίας

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα και θεσμό του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όμως ο πρόσφατος κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών συμβουλίων, τον οποίο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και η Δημοτική Αρχή Δ. Καλαμάτας ασμένως έσπευσαν να υποστηρίξουν, περιορίζει το ρόλο των δημοτικών συμβούλων και δη των μειοψηφιών. Περιορίζει το έργο τους ως ασκούντες έλεγχο στα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής και των θεμάτων που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης. Φαίνεται ότι δεν επιθυμούν το δημοκρατικό διάλογο και την διαφανή διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.

-Δεν αντιλαμβάνονται ότι το δικαίωμα του λόγου στις μειοψηφίες δίνει προστιθέμενη αξία και αναβαθμίζει την τοπική αυτοδιοίκηση.

-Δεν αντιλαμβάνονται ότι ο αντιπολιτευτικός λόγος βοηθάει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας συμμετοχής και ανάμειξης των πολιτών στα κοινά, σφυρηλατεί ενεργούς πολίτες και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ δημοτών και δημοτικής αρχής.

Αλλά μάλλον θέλουν άβουλους πολίτες!

-Δεν θέλουν οι δημότες και οι κάτοικοι της πόλης να προσφέρουν από κοινού λύσεις, να επινοούν καινοτόμες ιδέες, σχέδια, δράσεις και ατζέντες.

-Δεν αντιλαμβάνονται ότι ο πλουραλισμός και η αντιπαράθεση πολλαπλών γνώσεων και απόψεων είναι ευεργετική στην αναζήτηση λύσεων στο οποιοδήποτε πρόβλημα, στο οποιοδήποτε έργο προωθείται για το καλό του συνόλου της πόλης.

Αυτός είναι ο δικός μας θεσμικός ρόλος!

Είμαστε οι "κεραίες" της κοινωνίας, αφουγκραζόμαστε ακούμε την άλλη άποψη,την άλλη θέση, προτείνουμε λύσεις, συμπληρώνουμε τις προτάσεις της πλειοψηφίας ,καυτηριάζουμε τα κακώς κείμενα, πληροφορούμε τους πολίτες, μέσω των ερωτήσεων που υποβάλλουμε, για την πορεία των έργων για τις ελλείψεις και τις παραλείψεις σας.

Θεωρείτε ότι έχετε το αλάθητο; Ότι οι μειοψηφίες και οι δημότες δεν δύνανται να προσφέρουν, δεν έχουν γνώσεις, δεν έχουν εμπειρία για τα θέματα που συζητούνται για τα θέματα που καθημερινά προκύπτουν;

Είναι εξόχως λυπηρό ότι αντιμετωπίζετε τις μειοψηφίες με αλαζονεία και αδιαλλαξία οχυρωμένοι πίσω από τα εκλογικά ποσοστά σας. Γνωρίζετε βέβαια από την αρχαία Ελληνική Γραμματεία ότι η αλαζονεία ειδικά από τους ασκούντες εξουσία αποτελούσε μέγιστο παράπτωμα "ύβρι" και την ύβρι διαδεχόταν η νέμεσις και η τίσις!