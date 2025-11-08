Συνέδριο ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη: Κριτική Βασιλόπουλου στην κυβέρνηση για την αυτοδιοίκηση (βίντεο)

Με έντονες επικρίσεις για την κυβέρνηση που δίνει αρμοδιότητες χωρίς πόρους στην Αυτοδιοίκηση, μίλησε ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Ο δήμαρχος εξέφρασε την αντίδρασή του για τη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς, όπως επισήμανε “το 90% η εταιρεία το οδηγεί προς ταφή. Καλούμαστε να πληρώσουμε το ίδιο πράγμα δύο φορές. Η εταιρεία μια χαρά, το υπουργείο μια χαρά ο ΕΟΑΝ πλουτίζει, οι Δήμοι όμως της Μεσσηνίας και της Λακωνίας και λιγότερο της Αρκαδίας, της Αργολίδας και της Κορινθίας πληρώνουν το μάρμαρο”.

Ωστόσο, δήλωσε ξεκάθαρα πως “ανήκω στην μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Στηρίζω τον υπουργό Εσωτερικών, στηρίζω τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ”.

Αναλυτικά, μεταξύ άλλων, ο Θαν. Βασιλόπουλος σημείωσε ότι “συζητούμε και ξανασυζητούμε για τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης. Αλλά Κώδικας ακόμα δεν υπάρχει. Τα χρονοδιαγράμματα έπεσαν έξω. Συζητούμε και ξανασυζητούμε για την ανάγκη ενεργοποίησης αναπτυξιακού χρηματοδοτικού εργαλείου για τους Δήμους, αλλά πρόγραμμα δεν υπάρχει. Έχουμε μετατραπεί σε σάκο του μποξ. Πέρασαν χρόνια να επαναλαμβάνουμε μονότονα, σα να απευθυνόμαστε σε τοίχο, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά η Αυτοδιοίκηση αν οι αρμοδιότητες που έχει δεν συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους. Δεν γίνεται”.

Αναφέρθηκε “στο άδικο τέλος ταφής” και “στην αδικία που έχουν υποστεί 9 δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το να μην συμπεριληφθούν στην απόφαση κατανομής για την κάλυψη του κόστους, για το τέλος ταφής” και τόνισε για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο εργοστάσιο στην Μεσσηνία: “Το 100% των απορριμμάτων μας το πληρώνουμε με 94 ευρώ τον τόνο στην πόρτα. Μάλιστα ενημερωθήκαμε ότι η πρόταση είναι να πάει 99 ευρώ ο τόνος στην πόρτα. Το 90% των απορριμμάτων που πηγαίνουμε προς επεξεργασία, η εταιρεία το οδηγεί προς ταφή. Όχι το 35% που θα έπρεπε αλλά το 90%, δηλαδή καλούμαστε να πληρώσουμε το ίδιο πράγμα δύο φορές. Μία στην εταιρεία και μία στον ΕΟΑΝ. Η εταιρεία μια χαρά, το υπουργείο μια χαρά ο ΕΟΑΝ πλουτίζει, οι Δήμοι όμως της Μεσσηνίας και της Λακωνίας και λιγότερο της Αρκαδίας, της Αργολίδας και της Κορινθίας πληρώνουν το μάρμαρο. Υποστήριξη από πουθενά”.

Καταλήγοντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας είπε και το δήλωσε ξεκάθαρα: “Ανήκω στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Στηρίζω τον υπουργό Εσωτερικών, στηρίζω τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ.

Πάνω από όλα όμως στηρίζω τους Δήμους της Περιφέρεια μας και τους δημότες που εκπροσωπώ και θέλω να τους κοιτώ όλους, με καθαρή ματιά. Διότι απ’ αυτούς παίρνω δύναμη και το δικαίωμα να είμαι αυστηρός και απαιτητικός”.