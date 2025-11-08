Αντί-γνωμος: ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ζούμε στη χώρα -κατά την κυβέρνηση- που εφαρμόζεται το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα στην οικονομία, με θετικές -σχεδόν επαναστατικές- επιπτώσεις (όπως προβάλλεται) σε όλους τους παραγωγικούς τομείς και σε όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση.

Ζούμε τοπρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», ζούμε δηλαδή το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ζούμε το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα που θα αλλάξει το μέλλον μας στο οποίο περιλαμβάνονται 105 επενδύσεις, 75 μεταρρυθμίσεις και συγκεντρώνει ποσό ύψους 35,95 δισ. ευρώ.

Έλεγε ο Άραβας ποιητής Αλ Μουτανάμπι: “Όταν βλέπεις τα δόντια του λεονταριού, μην πιστεύεις πως σου χαμογελάει”, τον θυμήθηκα και τον επικαλούμαι γιατί το κυβερνητικό «χαμόγελο» (που διατείνεται -με υψηλών ντεσιμπέλ συνεχείς τσιρίδες- η Σοφία Βούλτεψη) είναι πράγματι το αδηφάγο στόμα του λιονταριού που κατασπαράζει καθημερινά τις σάρκες μας.

Ζούμε στη χώρα (για να μιλήσουμε μόνο για την πρόσφατη επικαιρότητα)της σκληρής, πισωγύριστης και ντροπιαστικής πραγματικότητας των ΕΛΤΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και της (άρτι αφιχθείσας)celebrityπρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ζούμε την απόλυτη κατάπτωση ζωών και ηθών, ζούμε την Ελληνική εκδοχή του δόγματος του Σοκ, το οποίο είναι Αμερικανικής εμπνεύσεως και εφαρμόζεται στις μέρες μας με απόλυτη επιτυχία (για τους ολιγάρχες) και καταστροφικά αποτελέσματα (για τις κοινωνίες των 4/5) πρώτα στην Αργεντινή του Ξαβιέρ Μιλέι και ακολούθως στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο ανήθικος, κυνικός και απάνθρωποςπρόεδρος της ΑργεντινήςΞαβιέρ Μιλέι, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως «αναρχοκαπιταλιστής» και περιφερόταν με αλυσοπρίονα στα χέρια, ανήλθε στην εξουσία τον Δεκέμβριο του 2023 υποσχόμενος την εξυγίανση των δημοσιονομικών, τον έλεγχο του χρέους και του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού (σας θυμίζει κάτι;).

Αμέσως έθεσε σε εφαρμογή τον περιορισμό των δαπανών του δημοσίου κατά 30%, για να «νοικοκυρέψει» το σπάταλο κράτος και το «χρεοκοπημένο» δημόσιο (μήπως τώρα σας θυμίζει κάτι;).

Κάποιες από τις «επιτυχίες» του (βενζινοπριονά) Ξαβιέρ:

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν την δουλειά τους,πολλοί μετανάστευσαν ενώ όσοι εργάζονται έγιναν από εργαζόμενοι απλά «απασχολήσιμοι».

Κόπηκαν τελείως ή περιορίστηκαν στο ελάχιστο τα κοινωνικά επιδόματα.

Τους πρώτους 6 μήνες της θητείας του η φτώχεια εκτοξεύθηκε από το 11% στο 53%.

Σε απόλυτο αριθμό σημαίνει ότι 45 εκατομμύρια Αργεντινοί δεν έχουν κυριολεκτικά να φάνε.

Νομιμοποιήθηκε το δικαίωμα κάθε πολίτη της Αργεντινής να μπορεί να πουλάει το…… νεφρό του!!

Η διαφθορά, οι μίζες και τα κρυπτονομίσματα σκαρφάλωσαν στην κορυφή του όρους Ακονκάγκουα και το δημόσιο ταμείο μοιράστηκε στους πολιτικούς φίλους του «αλυσοπριονάτου».

Το αποτέλεσμα; Η απόλυτη καταστροφή της οικονομίας σε χρέος, σε πληθωρισμό και στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, με μία κοινωνία κυριολεκτικά εξαθλιωμένη και εγκαταλειμμένη (ούτε αυτό σας θυμίζει κάτι;)

Το κερασάκι στην τούρτα το έβαλα ο πρόεδρος Τραμπ ο οποίος για να περισώσει τον κολλητό του Ξαβιέρ έδωσε 20 δις δολάρια στην Αργεντινή, καταργώντας την ανεξαρτησία του πέσο.

Το «δόγμα του Σοκ» που εφαρμόζεται από το 2019 και στην Ελλάδα, βρήκε πεδίο εφαρμογής και στην περίπτωση των ΕΛΤΑ με την δικαιολογία ότι τα Ταχυδρομεία μας είναι χρεοκοπημένα και έτσι χωρίς σχέδιο, χωρίς κοινωνική διαβούλευση, χωρίς κοινοβουλευτική συζήτηση (ούτε οι βουλευτές της Ν.Δ. δεν το γνώριζαν) αποφασίστηκε ο ξαφνικός θάνατος (αρχικά) 204 καταστημάτων.

Το πρώτο ερώτημα είναι ποιοι χρεωκόπησαν τα ΕΛΤΑ, σε βαθμό μάλιστα ώστε η λύση να είναι η ξαφνική ευθανασία;

Η απάντηση δίδεται από το εξής γεγονός: Στις 15/10/2022 ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης αναθέτει στον βουλευτή (τότε) Ανδρέα Πάτση νομικές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ καταβάλλοντας 822.000 ευρώ. Με τα χρήματα αυτά καλύπτονται για ένα χρόνο τα λειτουργικά έξοδα 100 καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Το δεύτερο πιο σημαντικό ερώτημα είναι αν ένας «φιλελές» μπορεί να μας πει τις επιπτώσεις του μέτρου αυτού;

Σε μία χώρα που η ύπαιθρος ερημώνει και το δημογραφικό αφανίζει το Ελληνικό έθνος, η κυβέρνηση κάνει τα πάντα να βάλει λουκέτο στην ελληνική περιφέρεια.

Το «δόγμα του Σοκ» εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία και στην διαφθορά, αφού ότι περικόπτεται από κοινωνικές παροχές και από τα δημόσια αγαθά δεν παραμένει αδιάθετο, ότι αφαιρείται από την κοινωνία (από τους δικαιούχους) μοιράζεται στους κομματικούς επιτελείς και φίλους (φραπέδες, χασάπηδες και το κακό συναπάντημα όλων των βαθμήδων).

Έτσι ενώ οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι λιμοκτονούν απλήρωτοι 1,5 χρόνο, η εξεταστική παίζει το «πούντες πούντες οι επιδοτήσεις, ψάξε ψάξε -στους υπουργούς και στους Γκρούεζες- δεν θα τις βρεις».

Η celebrityαπεσταλμένη του Τραμπ στην χώρα μας, πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συνεχίζει την παράδοση των Αμερικανών πρεσβευτών στην Ελλάδα, που έρχονται παραδοσιακά για δουλίτσες και όταν χρειαστεί παρεμβαίνουν στον δημόσιο βίο μας.

Η κυρία αφού έφαγε πόρτα από το Βατικανό επελέγη για τον «δεδομένο σύμμαχο» και με το που έφτασε έπιασε αμέσως δουλειά.

Μπορεί ο παππούς μου να έλεγε ότι «οι δουλειές κλείνονται στο καφενέ» και δίκιο είχε, αλλά στις μέρες μας κλείνονται στα μπουζούκια και στα σαλόνια, με ουίσκι, με σαμπάνιες και τουαλέτες με ουρά.

Στο κάτω κάτω της γραφής

“Υπάρχει κάτι χειρότερο από να είσαι τυφλός και αυτό είναι να βλέπεις κάτι που δεν υπάρχει”.

Ρον Χάμπαρντ, Αμερικανός συγγραφέας