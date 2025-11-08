Τι λένε τα ζώδια σήμερα (8/11)

Κριός

Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον 8ο οίκο σου με τον Πλούτωνα στον 11ο οίκο σου, φέρνει έντονες συναισθηματικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές συγκρούσεις στις φιλικές και ερωτικές σχέσεις. Αυτό το τετράγωνο μπορεί να φέρει κρίσεις ζήλιας, έλεγχο ή φόβο απώλειας, αλλά και την ανάγκη για ειλικρίνεια και μεταμόρφωση στις σχέσεις. Οι δυναμικές εξουσίας έρχονται στην επιφάνεια, απαιτώντας εξισορρόπηση μεταξύ πάθους και ελευθερίας. Κάποιος/α από το φιλικό σου περιβάλλον θα σε προκαλέσει με την στάση του/ης.

Ταύρος

Η Αφροδίτη στον 7ο οίκο σου θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 10ο οίκο σου, για να φέρει προβλήματα σε σχέσεις και συνεργασίες. Είναι πιθανό να υπάρξουν εντάσεις με τον/ην σύντροφό σου ή επαγγελματικούς συνεργάτες, καθώς παλιοί φόβοι και ανασφάλειες έρχονται στην επιφάνεια. Ο Ουρανός, που επιστρέφει στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, σε ωθεί να εκφραστείς πιο αυθεντικά, να απελευθερωθείς από περιορισμούς και να προχωρήσεις μπροστά με θάρρος και αυτοπεποίθηση.

Δίδυμοι

Η Αφροδίτη στον 6ο οίκο σου θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 9ο οίκο σου, για να φέρει εντάσεις στην καθημερινότητα, τη δουλειά και τις προσωπικές σου πεποιθήσεις. Ισως υπάρξουν διαφωνίες με συναδέλφους, καθώς βαθύτερες διαφορές αξιών και τρόπου σκέψης έρχονται στην επιφάνεια. Είναι σημαντικό να αποφύγεις τις εμμονές και να δείξεις ευελιξία, ακόμη κι αν νιώθεις ότι δεν σε κατανοούν. Μπορεί να βιώσεις πίεση για αυτά που πιστεύεις και σε αυτά που απαιτεί η πραγματικότητα.

Καρκίνος

Η Αφροδίτη στον 5ο οίκο σου θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 8ο οίκο σου και θα φέρει έντονες συναισθηματικές αναταράξεις στα ερωτικά σου. Παλιοί φόβοι, ζήλια ή ανασφάλειες μπορεί να ξυπνήσουν, ειδικά αν νιώσεις ότι δεν έχεις τον έλεγχο σε μια σχέση ή κατάσταση. Η ανάγκη για αγάπη και ασφάλεια έρχεται αντιμέτωπη με την ανάγκη για πάθος και απόλυτη σύνδεση, δημιουργώντας ένταση. Είναι σημαντικό να αποφύγεις παιχνίδια εξουσίας και να εμπιστευτείς περισσότερο τη ροή των συναισθημάτων σου.

Λέων

Η Αφροδίτη στον 4ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 7ο οίκο σου, φέρνοντας συναισθηματική φόρτιση στις σχέσεις. Ζητήματα που αφορούν την οικογένεια ή τη σχέση με τον/ην αγαπημένο/η σου, μπορεί να σε πιέσουν, αφού οι βαθύτερες ανάγκες σου για ασφάλεια συγκρούονται με την επιθυμία για ανεξαρτησία ή έλεγχο. Ο Ουρανός από σήμερα επιστρέφει στον Ταύρο και στον 10ο οίκο σου, για φέρνει ανατροπές στον χώρο της καριέρας. Ισως μέσα από απρόσμενες αλλαγές να ακολουθήσεις ένα πιο αυθεντικό μονοπάτι.

Παρθένος

Η Αφροδίτη στον 3ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 6ο οίκο σου, για να φέρει προβλήματα στις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Μπορεί να αισθανθείς πίεση στη δουλειά ή να αντιμετωπίσεις διαφωνίες που αποκαλύπτουν κρυφές ανταγωνιστικές διαθέσεις. Απόφυγε την υπερβολική κριτική και προσπάθησε να εκφράζεις τα συναισθήματά σου χωρίς να καταπιέζεσαι ή να τα λες όλα με ένταση. Αυτό το τετράγωνο σε ωθεί να αλλάξεις νοοτροπία και να αντιμετωπίσεις με ωριμότητα ό,τι σε κουράζει ή σε εξαντλεί.

Ζυγός

Η Αφροδίτη στον 2ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 5ο οίκο σου, για να φέρει εντάσεις και πιέσεις στον οικονομικό τομέα αλλά και στον ερωτικό. Ισως προκύψουν ζητήματα ζήλιας, χειραγώγησης ή υπερβολικών απαιτήσεων, είτε από σένα είτε από το ταίρι σου. Ο Ουρανός περνά στον Ταύρο και στον 8ο οίκο σου για να φέρει ανατροπές και βαθιές εσωτερικές αλλαγές που σε βοηθούν να αποδεσμευτείς από φόβους και εξαρτήσεις, αρκεί να είσαι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό σου.

Σκορπιός

Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 4ο οίκο σου. Μια αρκετά δύσκολη όψη που θα ταράξει την ισορροπία στις προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις. Επανέρχονται βαθιά συναισθήματα, ανάγκες για έλεγχο ή ζήλια που ίσως σε κάνουν να αντιδράς πιο έντονα απ’ ό,τι συνήθως. Είναι μια ημέρα που απαιτεί συνειδητότητα και εσωτερική δουλειά, ώστε να κατανοήσεις τι πραγματικά σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια και οικειότητα. Απόφυγε τις συναισθηματικές εκρήξεις.

Τοξότης

Η Αφροδίτη στον 12ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 3ο οίκο σου και ενδέχεται να υπάρξουν εντάσεις στην επικοινωνία σου με τους/ις άλλους/ες. Κρυφά συναισθήματα ή παρεξηγήσεις μπορεί να βγουν στην επιφάνεια, δημιουργώντας σύγχυση ή συναισθηματική φόρτιση. Ισως νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς λίγο, ώστε να επεξεργαστείς όσα συμβαίνουν γύρω σου. Απόφυγε παρορμητικές κουβέντες και κράτα μια πιο διπλωματική στάση, ειδικά αν έχεις να αντιμετωπίσεις επαγγελματικά ζητήματα.

Αιγόκερως

Η Αφροδίτη στον 11ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 2ο οίκο σου, φέρνοντας ένταση στις φιλίες, και σε ζητήματα αυτοεκτίμησης ή οικονομικών. Ισως υπάρξουν ανταγωνισμοί, ζήλιες ή συγκρούσεις, γεγονός που θα σε κάνει να αναρωτηθείς ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη σου. Μην επιτρέψεις σε κανέναν/καμία να μειώσει την αξία σου ή να εκμεταλλευτεί τη θέση σου. Είναι μια ημέρα που απαιτεί να υπερασπιστείς τα σχέδια και όνειρά σου, με ψυχραιμία και αξιοπρέπεια.

Υδροχόος

Η Αφροδίτη στον 10ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 1ο οίκο σου και οι πιέσεις και τα ψυχολογικά παιχνίδια από μέρους σου κυρίως δεν θα λείψουν. Ενδέχεται να ανακύψουν δυναμικές εξουσίας ή συγκρούσεις στον επαγγελματικό χώρο. Απόφυγε παρορμητικές κινήσεις ή αποφάσεις και προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Ο Ουρανός που επιστρέφει στον Ταύρο και στον 4ο οίκο σου, φέρνει αλλαγές στην οικογένεια και το σπίτι, καθώς και γεγονότα που δύσκολα θα διαχειριστείς.

Ιχθύες

Η Αφροδίτη στον 9ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον 12ο οίκο σου, φέρνοντας ένταση σε ζητήματα πνευματικής ανάπτυξης, ταξιδιών ή προσωπικών φιλοσοφιών. Κρυφά συναισθήματα ή υποσυνείδητες ανησυχίες μπορεί να δημιουργήσουν εσωτερικές συγκρούσεις και φόβους που επηρεάζουν την οπτική σου για τη ζωή. Αυτή η φάση σε καλεί να αντιμετωπίσεις όσα σε περιορίζουν και να δουλέψεις με ειλικρίνεια την προσωπική σου εξέλιξη. Προσοχή στα ηλεκτρολογικά και στην οδήγηση.