Καλαμάτα: Σε εξέλιξη η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυματολάσπης (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας λυματολάσπης στον Βιολογικό Καθαρισμό Καλαμάτας. Ενα από τα πιο σημαντικά έργα υποδομών που υλοποιείται από τη ΔΕΥΑΚ για την προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα μεταλλικό και γυάλινο κτήριο που κατασκευάζεται σε χώρο 7,5 στρεμμάτων.

Κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στον χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος δήλωσε: “Εδώ κατασκευάζεται το εργοστάσιο επεξεργασίας λυματολάσπης, που θα μας δώσει τη δυνατότητα όχι απλά να μην μεταφέρουμε τη λυματολάσπη προς επεξεργασία εκτός Καλαμάτας, αλλά να την επεξεργαστούμε και ενεργειακά. Ενα πάρα πολύ σημαντικό έργο, που κατασκευαστικά έχει φθάσει το 30% και προμήθεια έχει ξεπεράσει το 50%. Ενα έργο που το επόμενο διάστημα θα το δούμε να υλοποιείται και σχεδιάζουμε και περαιτέρω βήματα. Διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουμε να παράγουμε κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των λυμάτων και βιοαέριο”.

Με την ολοκλήρωση του εργοστασίου η ΔΕΥΑΚ θα μπορεί η ίδια να διαχειρίζεται με σύγχρονο τρόπο την παραγόμενη λυματολάσπη, εξοικονομώντας ταυτόχρονα και σημαντικά ποσά, που σήμερα διατίθενται για τη μεταφορά και διαχείρισή της εκτός Καλαμάτας.

Το έργο με τίτλο “Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας” έχει προϋπολογισμό μελέτης που αγγίζει τα 8 εκ. ευρώ, ενώ ανάδοχος του έργου, που χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι η Κ/Ξ TEDRA - Τ.Ε.Σ. Α.Ε..