Μελέτη αποκατάστασης στη Μαραθόλακκα: Από Περιφέρεια Πελοποννήσου και ΤΕΡΝΑ (βίντεο)

Περιφέρεια Πελοποννήσου και ΤΕΡΝΑ έχουν αναλάβει να εκπονήσουν ολοκληρωμένη μελέτη αποκατάστασης στη Μαραθόλακκα Ταϋγέτου, του χώρου προσωρινής επεξεργασίας απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας, με τα χιλιάδες δέματα που έχουν διαλυθεί και ο οποίος έχει κλείσει από την 1η Ιουλίου 2023. Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των δεμάτων θα παραμείνει εκεί με τη διαδικασία της αποκατάστασης.

Αυτά σημείωσε ο δήμαρχος, απαντώντας χθες σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και επισήμανε ότι ο περιφερειάρχης ή το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να βρουν τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση.

Αρχικά, ανέφερε ότι “εδώ και 3 χρόνια είχαμε καταθέσει μια πρόταση προς την περιφερειακή αρχή και το αρμόδιο υπουργείο και ζητούσαμε ενόψει του τέλους λειτουργίας της Μαραθόλακκας, που έγινε την 1η Ιουλίου 2023, να προετοιμάσουν μια μελέτη αποκατάστασης” και παραδέχθηκε πως “δεν προχώρησε αυτό”.

Ο κ. Βασιλόπουλος ενημέρωσε ότι “βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις Δήμος Καλαμάτας – Περιφέρεια Πελοποννήσου και ΤΕΡΝΑ. Εχουν αναλάβει οι ίδιοι να εκπονήσουν μία μελέτη ολοκληρωμένη για να γίνει αποκατάσταση. Κάτι που πρέπει να γίνει Το κομπόστ που ωριμάζει στην Καλλιρρόη, πρέπει κάπου να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί γι’ αυτό τον σκοπό. Οι συγκυρίες είναι κατάλληλες, αρκεί να βρεθεί και η χρηματοδότηση. Προφανώς ο περιφερειάρχης θα πρέπει να εξασφαλίσει αυτή τη χρηματοδότηση ή το αρμόδιο υπουργείο, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την αποκατάσταση”.

Απαντώντας σε ερώτησή μας για το τι θα γίνει με τα χιλιάδες διαλυμένα δέματα, είπε:

“Οπως έχουμε και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό παραμένει εκεί. Μεταφέρονται κάποιες ποσότητες, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό παραμένει εκεί και η αποκατάσταση γίνεται σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν.

Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν τεράστιο όγκο δεματοποιημένου υπολείμματος στη Μαραθόλακκα, να μεταφερθεί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενδεχομένως να μεταφερθούν κάποιες ποσότητες προς επεξεργασία στο εργοστάσιο της Καλλιρρόης. Το μεγαλύτερο ποσοστό απ’ αυτά θα είναι αποτέλεσμα αποκατάστασης”.