Υποσχέσεις για Μέγαρα στην Αγία Τριάδα - Πάνε και Πυροσβεστική για να διώξουν τους Ρομά (βίντεο)

Πέρα από το Αστυνομικό Μέγαρο Μεσσηνίας, στον χώρο που έχουν καταλάβει παράνομα οι ρομά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όταν απελευθερωθεί με τη μετεγκατάστασή τους στην Μπιρμπίτα, προγραμματίζεται να κατασκευαστεί εκεί και ο Πυροσβεστικός Σταθμός Καλαμάτας.

Αυτό ανακοίνωσε χθες ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση για τις νέες διαμαρτυρίες ιδιοκτητών οικοπέδων, τα οποία έχουν καταπατηθεί εδώ και χρόνια και δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν.

“Οι ιδιοκτήτες έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται. Σαράντα χρόνια είναι εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση αρνητική γι’ αυτούς. Δεν έχουν οικόπεδα να αξιοποιήσουν”, απάντησε ο δήμαρχος.

Εξήγησε πως “πρέπει πρώτα να βρεθεί στέγη για τους ρομά, για να μετεγκατασταθούν. Και αυτό θα γίνει στην Μπιρμπίτα”.

Για το θέμα της μετεγκατάστασης που έχει καθυστερήσει, ο κ. Βασιλόπουλος ενημέρωσε ότι “εφόσον πέρασε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ήρθαν οι παρατηρήσεις από τη γ.γ. Καταπολέμησης της Φτώχειας. Αυτές τις ολοκληρώσαμε και αύριο (σήμερα) στέλνουμε τον φάκελο και περιμένουμε την τελική αξιολόγηση”.

Εξέφρασε την ελπίδα “αυτή τη φορά να το δουν με θετική αντίληψη, να υπογράψουν, να βγει ΚΥΑ, να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να το υποβάλουμε για χρηματοδότηση. Υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο κι ελπίζουμε να μην ολοκληρωθεί”, επαναλαμβάνοντας ότι προέχει να βρεθεί στέγη για τους ρομά.

Ο δήμαρχος υπενθύμισε ότι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας που μένουν οι ρομά, θα φτιαχθεί το Αστυνομικό Μέγαρο Μεσσηνίας με την παραχώρηση χώρου για 50 χρόνια από τον ΟΕΚ.

Συνεχίζοντας, ανακοίνωσε ότι σε συνάντηση με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο και την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος αποφασίστηκε να φτιαχθεί εκεί ο κεντρικός πυροσβεστικός σταθμός της πόλης.

Διευκρίνισε ότι από τα 11 στρέμματα θα παραχωρηθούν 4 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επίσης, ενημέρωσε πως στις 30 Σεπτεμβρίου στελέχη από το υπουργείο θα βρίσκονται στην Καλαμάτα, “για να μιλήσουμε και με τεχνικούς, να δούμε τους χώρους και να αναλάβει ο Δήμος

τη σημειακή τροποποίηση, για να γίνει από χώρος κατοικίας χώρος κατασκευής του Αστυνομικού Μεγάρου και του Πυροσβεστικού Σταθμού”.

Καταλήγοντας, ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε ότι “τα παρακολουθώ προσωπικά, ενημερώνω τον υφυπουργό και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις”.