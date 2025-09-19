Εκδηλώσεις για την επέτειο της Επανάστασης του 1834

Εκδηλώσεις για την 191η επέτειο της Μεσσηνιακής Επανάστασης του 1834 και απόδοσης τιμών στη μνήμη των πρωτεργατών της Γιαννάκη Γκρίτζαλη και Μητροπέτροβα θα πραγματοποιηθούν στο Ανω Ψάρι Μεσσηνίας, αύριο Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα από τον οργανωτή Δήμο Οιχαλίας, από τις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Δημητρίου.

Στις 10.30 έχει προγραμματιστεί επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πρωτεργατών της Μεσσηνιακής Επανάστασης του 1834 Γιαννάκη Γκρίτζαλη και Μητροπέτροβα.

Ενα τέταρτο αργότερα, οι εκπρόσωποι των αρχών και ο παριστάμενος κόσμος θα μεταβούν στην οικία Γ. Γκρίτζαλη, όπου αρχικά θα γίνει κατάθεση στεφανιών.

Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο διδάκτορας Κοινωνιολογίας, συγγραφέας και δημοσιογράφος Αναστάσιος Σκλάβος.

Θα ακολουθήσουν τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Υμνου και οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με παραδοσιακούς χορούς από τον Σύλλογο Γυναικών Δωρίου και το Χορευτικό Τμήμα “Οι Δωριείς”.