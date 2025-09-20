Προσλήψεις ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στον Δήμο Τριφυλίας

Με απόφαση του δημάρχου προσελήφθησαν 9 άτομα πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, από 24/9/2025 έως 23/9/2026, με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα έτος. Οι ειδικότητες είναι: 1 άτομο ΔΕ οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας (οδηγός απορριμματοφόρων) για τη ΔΕ Κυπαρισσίας. 5 άτομα ειδικότητας ΥΕ προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων /ΥΕ συνοδός απορριμματοφόρων (2 για τη ΔΕ Γαργαλιάνων, 1 για τη ΔΕ Κυπαρισσίας και 2 για τη ΔΕ Φιλιατρών). 3 άτομα ειδικότητας ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων για τη ΔΕ Φιλιατρών.

Κ.Μπ.