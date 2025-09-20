Ασφαλτόστρωση στον δρόμο προς Σκάλα

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Οιχαλίας, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση, καθώς διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή διέλευση των οχημάτων και συμβάλλει ουσιαστικά, στη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής.

“Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με στοχευμένες παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις υποδομές και τις συνθήκες ζωής των δημοτών μας. Η αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα”, σημείωσε κατά την επίσκεψή της στην περιοχή η δήμαρχος Γιώτα Γεωργακοπούλου. Με βάση την ίδια ενημέρωση, το έργο εντάσσεται στις συνεχείς προσπάθειες του Δήμου για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και τη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για την τοπική κοινων