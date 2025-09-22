Τα Φιλιατρά υποδέχτηκαν την Λαμπαδηδρομία Αιμοδοτών

Δεκάδες εθελοντές παρέλαβαν τη φλόγα στην είσοδο της πόλης στον πύργο του Αίφελ στα Φιλιατρά και από εκεί ξεκίνησαν τη λαμπαδηδρομία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης για να καταλήξουν στη πλατεία Δημαρχείου όπου μπροστά από το εμβληματικό ρολόι της πόλης άναψαν το βωμό.

Εκεί τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γεώργιος Λεβεντάκης ο οποίος τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους επισημαίνοντας την αξία του εθελοντισμού σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Συγκινούμε με αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, για τον τόπο μας, για τα Φιλιατρά, για όλη την περιοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, τους χορηγούς, το ΑΤ Τριφυλίας. Κάθε εθελοντισμός σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμος, ο συγκεκριμένος όμως είναι ζωή, γι αυτό σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Μια φιάλη αίμα σώζει ζωές, εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και γερή και να κάνουμε πάντα τέτοιες πράξεις αλληλεγγύης και καλού».

Η αντιδήμαρχος Μαρία Παναγοπούλου μιλώντας για τη σημασία της λαμπαδηδρομίας επισήμανε ότι “έχει σκοπό να προσελκύσει νέους αιμοδότες και να διαδώσει το κίνημα της εθελοντικής αιμοδοσίας, δεν είναι αγώνας δρόμου είναι αγώνας ζωής, είναι γιορτή της ζωής. Η 23η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών διεξάγεται υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, του Δήμου Ξυλοκάστρου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ τη στήριξη τους προσφέρουν το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), η Ελληνική Αστυνομία, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος”.

Τέλος, ανέφερε πως “ο δήμος Τριφυλίας πιστεύει βαθειά στην αξία του εθελοντισμού, έχουμε δημιουργήσει μια ουσιαστική κοινότητα αιμοδοτών, 8 χρόνια ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το νοσοκομείο Κυπαρισσίας, έχουμε διοργανώσει δεκάδες αιμοδοσίες”.

Η εκδήλωση έκλεισε με τα κόκκινα μπαλόνια που άφησαν οι συμμετέχοντες να πλημμυρίσουν τον ουρανό στέλνοντας το σύνθημα «Δώσε αίμα σώζουμε ζωές, δώσε ελπίδα».

Στη λαμπαδηδρομία συμμετείχαν με εκπροσώπους τους ο Εμπορικός Σύλλογος Φιλιατρών, ο Αθλητικός Όμιλος Φιλιατρών, ο Όμιλος Δράσεων και Πολιτισμού Φιλιατρών, ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών, ο Μορφωτικός Σύλλογος «Πυρσός», το 1ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών, ο Α.Π.Σ. «ΕΡΑΝΗ» και πολλοί ακόμη λαμπαδηδρόμοι.

Κ.Μπ.