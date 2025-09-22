Συνεδρίαση της ΔΕΥΑ Καλαμάτας για αποζημιώσεις και οργανωτικά θέματα

Με θέματα την αποζημίωση του προέδρου και την αμοιβή του αντιπροέδρου, συνεδριάζει αύριο Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Ειδικότερα, τα θέματα της αυριανής συνεδρίασης είναι: 1) Συγκρότηση σε σώμα - ορισμός αντιπροέδρου. 2) Καθορισμός αποζημίωσης προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας. 3) Ορισμός αρμοδιοτήτων και αμοιβής του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Να υπενθυμίσουμε ότι στον πρόσφατο ανασχηματισμό των αντιδημάρχων που ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, νέος πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ ορίστηκε ο μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος Ανδρέας Καραγιάννης και αντιπρόεδρος ο μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας.