Προβλήματα χωρίς τέλος στο κεντρικό πάρκινγκ του Νέδοντα - Καθυστερήσεις, βλάβες και αυτοσχέδιοι παρκαδόροι

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης σχολίασε το αλαλούμ που παρατηρήθηκε σε μια περίοδο με έντονη επισκεψιμότητα, καθώς από τις 21 Ιουλίου είχε λήξει η σύμβαση για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας του κεντρικού πάρκινγκ, με αποτέλεσμα κάποιες ημέρες να δημιουργηθούν εικόνες ντροπής με παραμονή αυτοκινήτων μέσα στον ήλιο. Ο ίδιος σχολίασε πως σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήξερε κανείς πώς λειτουργεί ο χώρος και κάποιες άλλες ότι προσφερόταν βοήθεια με ερασιτεχνικό τρόπο. Αναφερόμενος στο σήμερα, ο κ. Τζαμουράνης είπε πως τα δεδομένα δεν είναι καλύτερα, τονίζοντας πως η ηλεκτρονική πινακίδα της εισόδου δεν ενημερώνει σωστά τους οδηγούς, καθώς έχει κολλήσει. Ακόμα, σχολίασε πως τα Ι.Χ. είναι παρκαρισμένα ακόμα και πάνω στις νησίδες και ότι το μηχάνημα εξόδου κολλάει συνεχώς. Ο ίδιος, υπογράμμισε πως η παρουσία ανήλικων εντός του χώρου δεν έχει περιοριστεί, εκτελώντας χρέη παρκαδόρου ώστε να εξασφαλίσουν ένα φιλοδώρημα, τη στιγμή που ελλοχεύει ο κίνδυνος κάποιου ατυχήματος. Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας ανέφερε πως το ζήτημα το καλοκαίρι διήρκεσε δύο μέρες, ενώ για την πινακίδα ενημέρωσε πως είναι θέμα λογισμικού και ότι το θέμα βρίσκεται προς επιδιόρθωση. Παράλληλα, τόνισε πως δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τα μηχανήματα που θα μπουν μετά τη συμβασιοποίηση, λέγοντας πως με την παρούσα σύμβαση γίνεται προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται, πως η νέα μίσθωση θα έχει διάρκεια 5 χρόνια με αναπροσαρμογή του μισθώματος σύμφωνα με την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή, πλην του πρώτου έτους που θα παραμείνει σταθερό, ενώ με την παραχώρηση τα πάρκινγκ θα λειτουργούν 24ωρες την ημέρα, εφτά μέρες την εβδομάδα, χωρίς να εξαιρούνται Κυριακές, αργίες κ.τ.λ. Οι εργασίες που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό του μισθίου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου περιλαμβάνουν: Την αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού που να εξυπηρετεί την διαχείριση smart parking και εφαρμογή για τη συσκευή κινητών τηλεφώνων των πολιτών. Επίσης, με δικές του δαπάνες ο μισθωτής είναι δυνατό να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει μονάδες φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Με την λήξη της μίσθωσης και αυτές θα παραμείνουν στο χώρο άνευ ανταλλάγματος. Ο μισθωτής υποχρεούται να αναβαθμίσει το μίσθιο με σύγχρονο εξοπλισμό αυτοματοποιημένης λειτουργίας καθώς και να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει λογισμικό ευφυούς διαχείρισης χώρων στάθμευσης (smart cities). Ο εξοπλισμός που θα εγκαταστήσει ο μισθωτής στο μίσθιο, θα παραμείνει και μετά τη λήξη/λύση της μίσθωσης. Η τιμή για τη στάθμευση στα πάρκινγκ θα μείνει ίδια, δηλαδή 0,50 ευρώ την ώρα.

