Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: 14 θέματα στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας

Εντεκα θέματα με σχετικές ερωτήσεις κατατέθηκαν από συμβούλους της μειοψηφίας και 3 από προέδρους κοινοτήτων και τα οποία αφορούν σημαντικά θέματα του δήμου, προκειμένου να απαντηθούν από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη λογοδοσία της για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου, αύριο Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην “Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη” στο ιστορικό Δημαρχείο.

Επειδή τα θέματα από συμβούλους είναι συνολικά πάνω από 10 και των προέδρων κοινοτήτων πάνω από 2, θα διενεργηθεί κλήρωση από το προεδρείο, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ώστε να προκύψουν τα 10 θέματα των συμβούλων και τα 2 των προέδρων, που θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Τα 11 θέματα που κατατέθηκαν από δημοτικούς συμβούλους, είναι:

1) Του Γιώργου Σωφρονά: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου – Δ.Σ. νομικών προσώπων και οι διακριτοί ρόλοι πλειοψηφίας και μειοψηφίας”. 2) Του Βασίλη Κανάκη: “Τα 49 στρέμματα που έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο στην περιοχή του Κορδία. Αδικαιολόγητη ολιγωρία ως προς την εκμετάλλευσή τους και προτάσεις αξιοποίησης”. 3) Του Σπύρου Χανδρινού: Επιχορηγήσεις πολιτιστικών – αθλητικών συλλόγων. 4) Του Θανάση Τσιγαρίδη: “Η κατάσταση των σχολικών κτηρίων – λυόμενα, συντηρήσεις και μελλοντικός σχεδιασμός”. 5) Του Κώστα Τσαπόγα: “Εργα για την υδροδότηση της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής”. 6) Του Γιάννη Χριστόπουλου: “Δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση του κοινού που προσέρχεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας”. 7) Του Βασίλη Τζαμουράνη: “Τα αντιπλημμυρικά έργα του Δήμου Καλαμάτας. Εξαγγελίες – υποσχέσεις και πραγματικότητα”. 8) Του Δημήτρη Οικονομάκου: “Δίδακτρα Δημοτικού Ωδείου”. 9) Της Χριστίνας Καντζιλιέρη: “Αποκατάσταση χωματερής Μαραθόλακκας”. 10) Της Ευγενίας Κούβελα – Κάτσαρη: “Ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με τη λειτουργία των αναφερόμενων ως «σπιτάκια ανακύκλωσης» μετά το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) που δίνει εντολή για επιστροφή ποσού πλέον του 25% της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης”. 11) Της Ουρανίας Κότση: “Πρόβλημα έντονης δυσοσμίας από την αποχέτευση στην περιοχή του πάρκου του Αλμυρού”.

* Τα 3 θέματα που κατατέθηκαν από προέδρους κοινοτήτων είναι: 1) Του προέδρου της Κοινότητας Σπερχογείας Παναγιώτη Περρωτή: “Για ποιο λόγο δεν ολοκληρώνεται το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στο τμήμα Θουρία έως Νοσοκομείο;»”. 2) Του προέδρου της Κοινότητας Λεΐκων Θανάση Τσαούση: “«Κύρωση κοινόχρηστου δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Λεΐκων». Τι ενέργειες έχουν γίνει, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία;”. 3) Του προέδρου της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτη Λύρα: “Η ανάγκη άμεσης αποκατάστασης και αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας”.