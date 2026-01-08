Δήμος Πύλου - Νέστορος: Παράνομη χωματερή καταγγέλλει ο Κανάκης

Παράνομη χωματερή στον Δήμο Πύλου – Νέστορος καταγγέλλει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Κανάκης κι επικρίνει δριμύτατα τη δημοτική αρχή, αναφέροντας πως είναι ευθύνη της και όχι αμέλεια.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του ο Ηλ. Κανάκης υποστηρίζει ότι “η παράνομη χωματερή που έχει δημιουργηθεί στον δρόμο μεταξύ Φοινικούντας και Βασιλιτσίου, δεν είναι ατυχές περιστατικό” και παρατηρεί:

“Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένης διοικητικής αποτυχίας και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της δημοτικής αρχής Πύλου - Νέστορος.

Στρώματα, μπάζα, ογκώδη απορρίμματα και σκουπίδια παραμένουν για καιρό ανεξέλεγκτα, σε κοινή θέα, δίπλα στον δρόμο και μέσα σε περιοχή φυσικού κάλλους. Η εικόνα αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς την απουσία ελέγχων, τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας, και την πλήρη ανοχή από τον δήμο.

Η δημοτική αρχή δεν μπορεί να επικαλείται άγνοια. Η χωματερή δεν είναι κρυφή. Είναι μπροστά στα μάτια όλων. Όταν κάτι παραμένει έτσι επί ημέρες και εβδομάδες, η ευθύνη παύει να είναι υπηρεσιακή και γίνεται πολιτική.

Σε έναν δήμο που αυτοπροβάλλεται ως τουριστικός προορισμός υψηλής ποιότητας, η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η περιβαλλοντική προστασία εξαντλείται σε δελτία Τύπου και φωτογραφίες.

Η ουσία απουσιάζει. Η διοίκηση του Δήμου Πύλου – Νέστορος απέτυχε να αποτρέψει τη δημιουργία της χωματερής, απέτυχε να την απομακρύνει εγκαίρως, απέτυχε να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο. Και όταν μια δημοτική αρχή αποτυγχάνει στα στοιχειώδη, δεν δικαιούται να μιλά για ανάπτυξη, βιωσιμότητα ή τουρισμό.

Οι πολίτες δεν ζητούν εξηγήσεις εκ των υστέρων. Ζητούν πράξεις και λογοδοσία. Πότε ενημερώθηκε ο δήμος; Γιατί δεν παρενέβη; Ποιος έδωσε εντολή ή ποιος δεν έδωσε;

Η σιωπή της δημοτικής αρχής δεν είναι απλώς αμηχανία. Είναι πολιτική στάση. Και αυτή η στάση έχει όνομα εγκατάλειψη του τόπου και απαξίωση των πολιτών”.