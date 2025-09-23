Επιτροπή καταγραφής ζημιών στην Τριφυλία

Η επιτροπή αποτελείται από τους: Ασπασία Γκόνη Τοπογράφων Μηχανικών Τ.Ε., υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, με αναπληρώτρια τη Μαντζούνη Αριστέα Πολιτικών Έργων Υποδομής Τ.Ε., υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής. Σταυρούλα Κουρτέση Η.Μ.Μ.Υ. Π.Ε. υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, με αναπληρώτρια τη Δημοπούλου Χαραλαμπία Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας. Θεοδώρα Ντούντα Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, με αναπληρώτρια τη Μαργαρίτα Σαμόλη Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας.

Η επιτροπή είναι αρμόδια για: Την καταγραφή των ζημιών μετά από θεομηνία σε υποδομές αρμοδιότητας του δήμου και την εκτίμηση του κόστους για την επαναφορά των πληγεισών υποδομών σε κατάσταση ασφαλή και λειτουργική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προετοιμασία φακέλου έργου. Την προετοιμασία των σχετικών πινάκων που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

