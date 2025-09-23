eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025 20:40

Δράσεις στα ΚΔΑΠ για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Γράφτηκε από την

Δράσεις στα ΚΔΑΠ για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Premium Strom

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και παιχνιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις, τιμήθηκε η φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου 2025).

Καθ’ όλη τη διάρκεια τις εβδομάδας τα παιδιά μέσα από ενημερωτικές δράσεις, παιχνίδια για την κυκλοφοριακή αγωγή και δραστηριότητες με ευφάνταστες δημιουργίες ενημερώθηκαν για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, εστιάζοντας στο σύνθημα του 2025 «Mobility for Everyone - Κινητικότητα για Ολους».
Μέσα από αυτές τις δράσεις τα παιδιά εξερεύνησαν τρόπους μετακίνησης που προάγουν την υγεία, προστατεύουν το περιβάλλον και ενισχύουν την κοινωνική ζωή της πόλης μας.
Η δράση αυτή αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι η εκπαίδευση για έναν πιο βιώσιμο και υγιή τρόπο ζωής μπορεί να είναι διασκεδαστική και δημιουργική.

 

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις