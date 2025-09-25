Οριστικοποιήθηκε η τιμή για το πανηγύρι των Γαργαλιάνων

Η επιτροπή τροποποίησε την προηγούμενη απόφασή της που είχε ορίσει τιμή στα 25 ευρώ εν μέσω διαφωνιών από την αντιπολίτευση, αλλά και την εκ διαμέτρου αντίθετη πρόταση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων να παραχωρηθούν δωρεάν οι θέσεις, ώστε το πανηγύρι να γίνει πιο ελκυστικό, καθώς είναι σε φθίνουσα πορεία. Προηγήθηκε και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εκφράστηκαν αντιδράσεις και προβληματισμοί για μίσθωμα στα 25 ευρώ. Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα το βράδυ δεν πήρε απόφαση καθορισμού τιμής και συμφωνήθηκε να αναβληθεί το θέμα και να παρθούν αποφάσεις για 5 ευρώ. Προχθές συνεδρίασε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων, το οποίο ομόφωνα πήρε απόφαση μετά από εισήγηση του προέδρου Αριστομένη Καραχάλιου να προταθεί τιμή στα 5 ευρώ ανά τρέχον μέτρο, με ελάχιστο τα 3 μέτρα.

Χθες εκτάκτως συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ομόφωνα αποφάσισε: «Προτείνει τη μίσθωση των θέσεων στον χώρο της εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Γαργαλιάνων για το έτος 2025 ως εξής: 5 ευρώ ανά τρέχον μέτρο για όλο τον χώρο της εμποροπανήγυρης, με ελάχιστη παραχώρηση χώρου τα τρία μέτρα, 2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο παραχωρηθέντος χώρου, για τον χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το λούνα παρκ ή άλλα ψυχαγωγικά παίγνια, με μέγιστη παραχώρηση χώρου τα 2.000 τ.μ. Στις παραπάνω αναγραφόμενες τιμές έχει συμπεριληφθεί ΦΠΑ 24%».

Κ.Μπ.