Λογοδοσία Δήμου Καλαμάτας: Σχολεία, Κορδίας και επιχορηγήσεις συλλόγων στο μικροσκόπιο

Έντονη ήταν για ακόμα μια φορά η κριτική για τον κανονισμό λειτουργίας, ενώ τέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου, υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και θερινού κινηματογράφου.

ΟΙ «ΥΒΡΕΙΣ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΦΡΟΝΑ

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς στάθηκε στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, των νομικών προσώπων και στους διακριτούς ρόλους πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Ο ίδιος επέκρινε την στάση του δημάρχου Καλαμάτας και του προέδρου του Δ.Σ. μετά τα όσα συνέβησαν στην ψηφοφορία του κανονισμού λειτουργίας και στην 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για «ύβρεις» από την πλευρά του Θανάση Βασιλόπουλου προς τον πολιτικό πολιτισμό (κυρίως λόγω της εντολής το “ναι” να γίνει “όχι”), διατύπωση που δεν βρήκε σύμφωνο τον τελευταίο, υπογραμμίζοντας πως δεν ήταν ευθύνη της Δ.Α. η διατήρηση του πρότυπου κανονισμού αλλά της αντιπολίτευσης. Ο κ. Σωφρονάς, στάθηκε ακόμα στα όσα έχουν απασχολήσει το Δ.Σ. της Φάρις τον τελευταίο χρόνο, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για αντιδικίες εργαζομένων – προϊσταμένων και απαξία απάντησης σε υπομνήματα εργαζομένων. Ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης σχολίασε πως καλό είναι να έρχονται ακριβώς οι ερωτήσεις στις Λογοδοσίες και όχι γενικές επισημάνσεις, έτσι ώστε να δίνονται οι κατάλληλες απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή. Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης επανέλαβε πως όλα τα θέματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης έχουν δρομολογηθεί και ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπονται.

ΚΟΡΔΙΑΣ: 17 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης εστίασε στα 49 στρέμματα που έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο στην περιοχή του Κορδία, προχωρώντας σε προτάσεις αξιοποίησης για όσα είναι ελεύθερα (17). Ο ίδιος σημείωσε πως στο χώρο θα μπορούσαν να γίνουν: μητροπολιτικό πάρκο αναψυχής & πρασίνου, ποδηλατόδρομος και διαδρομές τρεξίματος, εγκατάσταση υπαίθριων αθλητικών υποδομών, γήπεδα 5x5, τένις, beach volley, ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ και υπαίθριο γυμναστήριο ενηλίκων, κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης & υπαίθριων δραστηριοτήτων, υπαίθρια «τάξη» – χώρος διδασκαλίας για σχολεία, καθώς και δημοτικό θερινό σινεμά. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου σημείωσε πως γίνεται μία σταδιακή προσπάθεια να αξιοποιηθεί η έκταση προς όφελος των πολιτών, με σεβασμό στις υφιστάμενες υποδομές, στο δημόσιο χαρακτήρα και στο μέλλον της Δυτικής Παραλίας, υπενθυμίζοντας πως έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση για τα 17 στρέμματα αστικού πρασίνου, έχει ολοκληρωθεί η μελετητική ωρίμανση για την πεζοδιάβαση, και ότι ο Δήμος βρίσκεται σε στάδιο διαμόρφωσης ρεαλιστικού σχεδίου αξιοποίησης με κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο. Για το θερινό σινεμά απάντησε πως αυτή τη στιγμή βοηθάει το Ανοιχτό θέατρο από πλευράς πολιτισμού τα καλοκαίρια, φιλοδοξώντας τα επόμενα χρόνια να ανοίξει και ο πρώην κινηματογράφος «Ηλέκτρα». Ο κ. Κανάκης στάθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής όπου παρότι έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, κάθε καλοκαίρι γίνονται σε αυτό επιτυχημένα φεστιβάλ, προτείνοντας να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος στην περιοχή για το σκοπό αυτό, ιδέα που δεν βρήκε αρνητικό τον δήμαρχο Καλαμάτας, καθώς στην παρούσα φάση χρειάζονται συνεχώς παρεμβάσεις.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” Θανάσης Τσιγαρίδης έθιξε το διαχρονικό θέμα της κατάστασης των σχολικών κτηρίων, σχολιάζοντας πως 39 χρόνια μετά τον σεισμό μαθητές συνεχίζουν να κάνουν μάθημα σε λυόμενα. Ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα αρκετά σχολεία τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως το 5 Δημοτικό Σχολείο, το 4ο, το 11ο και το 15ο Νηπιαγωγείο, καθώς και το Ειδικό Σχολείο, ενώ επανέλαβε την πρόταση που έχει καταθέσει με τον Βασίλη Κανάκη για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής, ψηφιακής πλατφόρμας, υπό μορφή ιστοσελίδας και εφαρμογής οπού εκεί θα μπορούν ανά πάσα στιγμή οι διευθυντές να καταγράφουν τα αιτήματα τους για συντηρήσεις, επισκευές και παρεμβάσεις. Ο τέως αντιδήμαρχος συντήρησης υποδομών Ανδρέας Καραγιάννης ανέφερε πως έγιναν προσπάθειες σε πολλά σχολεία του Δήμου ώστε να συντηρηθούν μέσα από τον προϋπολογισμό του Δήμου, ενημερώνοντας πως προβλέπονται κατασκευές σε χώρους με προβλήματα. Για το Ειδικό Δημοτικό πληροφόρησε πως η μελέτη είναι έτοιμη, έχει δοθεί στην Περιφέρεια και αναμένεται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ώστε να κατασκευαστεί το σχολείο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Μπενάκειο και το 17ο Δημοτικό που προβλέπεται να κατασκευαστούν σε χώρο κοντά στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ, ο ίδιος σχολίασε πως οι μελέτες γίνονται από την ΚΤΥΠ, κάτι το οποίο ισχύει και για το νέο νηπιαγωγείο στην περιοχή. Για την ψηφιακή πλατφόρμα, ο Θανάσης Βασιλόπουλος σχολίασε πως η υλοποίησή της είναι εύκολη, με την προϋπόθεση να υπάρχει προτεραιοποίηση. «Αυτή τη στιγμή έχουμε στοχεύσει στην ασφάλεια και στην υγιεινή» συμπλήρωσε. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας γνωστοποίησε την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στο κλειστό προπονητήριο του πρώην Πολυκλαδικού. Ο ίδιος μάλιστα έδειξε φωτογραφίες με καζανάκια στις τουαλέτες που κρέμονται, ανασφάλιστους ηλεκτρολογικούς πίνακες, σκουριασμένους θερμοσίφωνες, σπασμένες ντουζιέρες κ.τ.λ. Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, τόνισε ότι θα γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, υπενθυμίζοντας πως το 2019 επισκέφθηκε τον τότε περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, για την παρουσίαση μελέτης προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ ώστε να πραγματοποιηθούν στο Πολυκλαδικό επισκευές και βελτιώσεις, έργο όμως που δεν προχώρησε. Ο ίδιος σημείωσε πως εξασφαλίστηκε από τις Κτιριακές Υποδομές ένα κονδύλι 1 εκατ. ευρώ, για την υγρομόνωση και τη θερμομόνωση, συνεχίζοντας ο Δήμος με δικές του παρεμβάσεις.



ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΔΩΚ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στα υπόλοιπα θέματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν, ορμώμενος από πρόσφατη Δημοτική Επιτροπή, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός ζήτησε για μια ακόμα φορά κριτήρια και εισηγήσεις σε ότι έχει να κάνει με την επιχορήγηση συλλόγων και σωματείων για εκδηλώσεις από το Δήμο, ενημερώνοντας πως έχει συγκεντρώσει όλες τις αποφάσεις για τις επιχορηγήσεις. Ο ίδιος μάλιστα επεσήμανε πως τους τελευταίους 20 μήνες η Δημοτική Αρχή έχει διαθέσει για επιχορηγήσεις το συνολικό ποσό των 440.000 ευρώ, απαντώντας του αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ότι το ποσό αυτό δεν ευσταθεί και πως πέρυσι το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων ανήλθε σε 162.000 ευρώ. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Τσαπόγας επανέφερε το θέμα των έργων για την υδροδότηση της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής, παρατηρώντας στασιμότητα. Ο τέως πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος ανέλυσε σε τί φάση βρίσκονται τα έργα, τονίζοντας για την πορεία του αγωγού Φ800 πως η Δημοτική Αρχή πιέζει τον εργολάβο και ότι αν χρειαστεί ο Δήμος θα προχωρήσει στη διαδικασία της έκπτωσης. Ο δήμαρχος Καλαμάτας είπε από την πλευρά του πως το έργο έπεσε στην ενεργειακή και υγειονομική κρίση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία του. Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος επεσήμανε την αύξηση κάποιων διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο, παρατηρώντας πως οι μειώσεις πέρυσι στη Σχολή Χορού είχαν θετικό πρόσημο. Για τις αυξήσεις στο Ωδείο σχολίασε πως έγιναν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Σχολών, εκτιμώντας πως η τακτική αυτή θα απομακρύνει παιδιά από το Ωδείο. Επίσης ρώτησε αν η Φάρις θα συνεχίσει και φέτος τον καθορισμό αντιτίμου για την συμμετοχή παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα ΚΔΑΠ του Δήμου. Ο πρόεδρος της Φάρις υπενθύμισε πως έγιναν αυξήσεις σε λίγες περιπτώσεις, ενημερώνοντας πως φέτος ξεκίνησε μια μελέτη με σκοπό τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Ωδείου, έτσι ώστε να εξορθολογιστεί η λειτουργία του. «Θέλουμε την επόμενη χρονιά να επαναξιολογήσουμε συνολικά την πολιτική των διδάκτρων, σε πιο ευνοϊκή βάση για όλους» συμπλήρωσε. Για τα ΚΔΑΠ τόνισε πως έμειναν πολλές οικογένειες εκτός παρότι είχαν χαμηλά εισοδήματα, προτείνοντας η Φάρις αντίτιμο της τάξεως των 40 ευρώ το μήνα, τη στιγμή που στα ιδιωτικά η τιμή είναι πολύ πιο υψηλή, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να μπουν στις δομές. H σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα – Κάτσαρη έθεσε ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τη λειτουργία των αναφερόμενων ως «σπιτάκια ανακύκλωσης» μετά το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που δίνει εντολή για επιστροφή ποσού πλέον του 25% της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. O αντιδήμαρχος Αναστάσιος Σκοπετέας ξεκαθάρισε πως η ευθύνη του Δήμου αφορά μόνο την παροχή ρεύματος, δεδομένου πως το προσωπικό προέρχεται από το ΦΟΔΣΑ. Για τα οφέλη της πόλης ο ίδιος στάθηκε στη μείωση όγκου των απορριμμάτων και στο ότι οι ποσότητες που καταλήγουν εκεί προσμετρώνται στο συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης του Δήμου. Ως προς τα κίνητρα για τους δημότες υπενθύμισε την ανταποδοτική ανακύκλωση, καθώς λαμβάνουν κάποιο αντίτιμο για κάθε συσκευασία.