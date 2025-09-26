Αντιπαράθεση για τα παλιά στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Απόλυτη στασιμότητα στα αντιπλημμυρικά

Κανένα αντιπλημμυρικό έργο δεν έχει γίνει στην πόλη και τον Δήμο Καλαμάτας μετά τις φονικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2016, όπως επιβεβαιώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο λογοδοσίας στην Καλαμάτα, το απόγευμα της Τετάρτης, στις απαντήσεις σε ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη.

Μάλιστα, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος επέκρινε τη μειοψηφία που στην προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία, δεν ψήφισε τους περιβαλλοντικούς όρους για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργου του Νέδοντα και δεν έγινε.

Το μοναδικό έργο για το οποίο αναμένεται χρηματοδότηση, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι για το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου.

Εισηγούμενος το θέμα για τα αντιπλημμυρικά που κατέθεσε, ο Β. Τζαμουράνης σημείωσε, μεταξύ άλλων: “Το αντιπλημμυρικό στα Γιαννιτσάνικα είναι το μοναδικό έργο που γίνεται και είναι λειψό. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί, γιατί δεν έχουν γίνει οι απαλλοτριώσεις. Τα υπόλοιπα έργα δεν έχουν γίνει παρά τις δηλώσεις της δημοτικής αρχής ότι θα θωρακίσει αντιπλημμυρικά την πόλη και τον Δήμο. Για το Πήδημα είχε ειπωθεί ότι υπάρχουν 22 εκ. ευρώ για αντιπλημμυρικό, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Τα δύο αντιπλημμυρικά στον εθνικό δρόμο, στο τμήμα Θουρία – Αντικάλαμος που ήταν να ολοκληρωθούν το 2019 και το 2020, σταμάτησαν. Στο Φραγκοπήγαδο, στις οδούς Γλαύκου και Μπακογιάννη τι έχει γίνει; Καταδικάστηκαν οι αρμόδιοι φορείς, Δήμος, Περιφέρεια, κράτος και υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις για τις ζημιές. Στο ρέμα Καραμπογιάς που έπνιξε την Μπουλούκου, δεν έγινε τίποτα. Για το αντιπλημμυρικό της Ανατολικής Παραλίας (οδός Ευριπίδου) που έχει έτοιμη μελέτη, καμία χρηματοδότηση. Τα ρέματα Ελαφογκρέμι και Αγίων Αναργύρων βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις με χρονοδιάγραμμα”.

“ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ”

Απαντώντας ο νέος πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης, μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος συντήρησης έργων, είπε ότι “τα χρήματα έρχονται από την Πολιτεία επειδή είναι μεγάλα έργα”. Επέκρινε αυτό που “έγινε σε αυτή την αίθουσα που δεν εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου στο Νέδοντα”, που, όμως, καταψήφισε και αυτός ως δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας. Ανέφερε ότι “ξέρουμε το αποτέλεσμα, ο δήμαρχος φρόντισε το έργο να μείνει ζωντανό. Στο υπουργείο το έχουν βάλει σε προτεραιότητα και κάποια στιγμή θα δοθούν τα 80 εκ. ευρώ”.

Για το αντιπλημμυρικό του “Μορέα” στα Γιαννιτσάνικα είπε πως “περιμένουμε τις απαλλοτριώσεις στο Κερεζένια, λεφτά του κράτους είναι” και μίλησε για πιέσεις συνεχείς, επισκέψεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες από τη δημοτική αρχή.

Και για το αντιπλημμυρικό στο Πήδημα είπε πως “απαιτούνται απαλλοτριώσεις, εκεί έχει μείνει το θέμα”, ενώ για το έργο στην Ευριπίδου, το χαρακτήρισε σημαντικό, με 4,5 εκ. ευρώ “που μελετήθηκε και πήρε εγκρίσεις από το υπουργείο Ναυτιλίας. Περιμένουμε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, από την Περιφέρεια”. Αναγνώρισε ότι “τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης δεν ασχολήθηκαν με αντιπλημμυρικά έργα, πάντα χρηματοδοτούνταν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το ελληνικό κράτος” κι ενημέρωσε πως ο καθαρισμός ρεμάτων ακόμα και στην πόλη ανήκει στην Περιφέρεια και ο Δήμος ενοχλεί. Δήλωσε ότι “μπορεί να είναι φαραωνικό το έργο του Νέδοντα, αλλά θα αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα” και πρόσθεσε: “Τον Σεπτέμβριο του 2016 τα πολλά νερά ήρθαν από τα δυτικά της πόλης και του Δήμου. Αν έρχονταν από τον Ταΰγετο, η πόλη μας δεν θα ήταν η σημερινή, θα ήταν κάτι άλλο”.

Εξέφρασε την πίστη ότι “η Πολιτεία δεν το έχει ξεχάσει, παραμένει ζωντανό”, ενώ για την παλιά μελέτη της ΔΕΥΑΚ για το σκεπασμένο τμήμα του Νέδοντα στο αναψυκτήριο και στη γέφυρα της Ιατροπούλου, ανέφερε ότι δεν έγιναν έργα, γιατί δεν έχει οριοθετηθεί ο Νέδοντας.

Για τα δύο έργα στον εθνικό δρόμο, είπε ότι για το πρώτο “ενώ είχαν συμφωνήσει όλοι, δεν έδωσαν τα κτήματά τους και υπάρχει πρόβλημα με απαλλοτριώσεις” και για το δεύτερο έχουν μείνει οι εργασίες στον εθνικό δρόμο και πρέπει να πάρουν έγκριση.

“ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ”

Στη δευτερολογία του ο Β. Τζαμουράνης δήλωσε ότι “δεν με καλύπτουν καθόλου οι απαντήσεις, ήταν ιστορική αναφορά και σημείωσε: “Τα δύο έργα στον εθνικό δρόμο έχουν σταματήσει και χάθηκαν τα λεφτά. Αφού είναι ζωντανό το αντιπλημμυρικό, γιατί δεν ξεκίνησε το έργο που ήταν έτοιμο στο Πήδημα; Τι έχει γίνει με τις απαλλοτριώσεις, έχουν περάσει 6 χρόνια. Υπάρχει δεσμευτική απάντηση από το υπουργείο, θα τα συνεχίσει τα έργα; Τα αντιπλημμυρικά είναι βασικά έργα υποδομής για την ανθεκτικότητα των πόλεων, θα έπρεπε να είναι πρώτης προτεραιότητας. Χωρίς η πόλη να θωρακιστεί, ό,τι και να πετύχουμε, είναι υπό κίνδυνο. Δεν θέλουμε να ζήσουμε το 2016 ούτε εικόνες από τη Βαλένθια. Να δώσετε μεγαλύτερη προτεραιότητα και να έχουμε πιο συγκεκριμένες και πιο δεσμευτικές απαντήσεις”.

Ανταπαντώντας ο Ανδρ. Καραγιάννης υποστήριξε ότι “αν είχαν παρθεί άλλες αποφάσεις (για το έργο του Νέδοντα), θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα”.

Ολοκληρώνοντας ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος επέκρινε τη μειοψηφία, λέγοντας πως “δεν μπορείτε να είστε ήσυχοι, πολεμήσατε το αντιπλημμυρικό του Νέδοντα. Δεν θέλατε να ταλαιπωρηθεί η πόλη για 2 χρόνια”.

Για τα δύο έργα στον εθνικό δρόμο μίλησε για ελλείψεις στις μελέτες και καθυστέρηση απαλλοτριώσεων, ενώ για το έργο της Ευριπίδου επιβεβαίωσε πως “περιμένουμε την τελική έγκριση από την Περιφέρεια”. Για το έργο στα Γιαννιτσάνικα δήλωσε ότι “εξελίσσεται παρά τις μεγάλες δυσκολίες με τις απαλλοτριώσεις” κι επέμεινε “το έργο του Νέδοντα δεν ήθελε απαλλοτριώσεις. Επιλέξατε να το εμποδίσετε. Τα χρήματα παραμένουν, αλλά περιμένουν να εξεταστούν προσφυγές. Εύχομαι να μην το πληρώσει η πόλη”.

Τέλος, είπε ότι για τα εκκρεμή έργα στον εθνικό δρόμο έχουν ζητήσει να προχωρήσουν οι απαλλοτριώσεις και η επικαιροποίηση μελετών κι έκανε λόγο για 14 εκ. ευρώ για το έργο στο Πήδημα.