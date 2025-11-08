Τρόφιμα από την Πολεμική Αεροπορία στο Ασυλο Ανιάτων

Tρόφιμα και υλικά για την ετοιμασία 120 μερίδων φαγητού, ως “Γεύμα Αγάπης”, προς τους απόρους περιθαλπόμενους παρέδωσε χθες το πρωί η Πολεμική Αεροπορία στο Άσυλο Ανιάτων της μητρόπολης Μεσσηνίας.

Η παράδοση των τροφίμων έγινε στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Αεροπορίας Αρχιστράτηγου Μιχαήλ, ως αναγνώριση των υπηρεσιών που παρέχει το Άσυλο Ανιάτων και η τοπική εκκλησία.

Εκ μέρους του ιδρύματος παρέλαβαν τα προϊόντα, από τον Σμηναγό Δημήτριο Τσουκαλά, και αξιωματικούς, ο πρωτοσύγκελος της μητρόπολης Μεσσηνίας Φίλιππος Χαμαργιάς και ο διευθυντής Παναγιώτης Μπιτσάνης.

Ο π. Φίλιππος, αφού ευχαρίστησε τον κ. Τσουκαλά ανέφερε: «Με αισθήματα ευγνωμοσύνης παραλάβαμε την ποσότητα τροφίμων που μας προσέφερε η Πολεμική Αεροπορία. Εκ μέρους, του σεβασμιωτάτου, των μελών της διοίκησης και των περιθαλπόμενων που φροντίζουμε, απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Πολεμική Αεροπορία που με το έργο της καλύπτει και το πεδίο κοινωνικής προσφοράς, αγγίζοντας έναν ευαίσθητο τομέα της κοινωνίας μας και ανακουφίζοντας με κάθε δυνατό τρόπο τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη».