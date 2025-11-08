Κώνοι στα πάρκινγκ

Πλαστικούς κώνους τοποθέτησε ο Δήμος Καλαμάτας στη μέση των πάρκινγκ στην οδό Ασκληπιού, στον 1ο Παιδικό Σταθμό και στο 1ο Γυμνάσιο, στο κέντρο της πόλης.

Είναι τόσο σοβαρό το ζήτημα του πάρκινγκ στο κέντρο, που οδηγοί ψάχνοντας εναγωνίως για μια θέση πάρκαραν στη μέση, προκαλώντας προβλήματα και ταλαιπωρία στους οδηγούς που είχαν παρκάρει κανονικά.

Γ.Σ.