Παρουσίαση στον Δήμο Πύλου – Νέστορος: Η μελέτη και τα εναλλακτικά πολεοδομικά σενάρια

Παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων και του προκρινόμενου απ’ αυτά της μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) του Δήμου Πύλου Νέστορος (Δ.Ε. Κορώνης, Μεθώνης, Πύλου, Νέστορος), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο της Πύλου.

Η παρουσίαση που οργανώνεται από τον Δήμο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας και τους αναδόχους της μελέτης, θα γίνει από την ανάδοχο εταιρεία “Σαμαράς και Συνεργάτες Α.Ε. - Σύμβουλοι Μηχανικοί”.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, η μελέτη αποτελεί μετεξέλιξη των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/ΖΟΕ) και προβαίνει σε στρατηγικό και ρυθμιστικό σχεδιασμό για τους Δήμους, με ορίζοντα τα επόμενα 15 έτη κατόπιν της έγκρισής της με Προεδρικό Διάταγμα. Η μελέτη, κατόπιν εξέτασης του υφιστάμενου πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής, του πληθυσμιακού, δημογραφικού, οικονομικού προφίλ των κατοίκων και δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, του υφιστάμενου δομημένου περιβάλλοντος και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, των ζητημάτων εξυπηρέτησης πληθυσμού από υποδομές κοινής ωφέλειας και επάρκειας κοινόχρηστων χώρων, καθώς και ζητημάτων κλιματικής ανθεκτικότητας και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Περιφέρειας και των υπουργείων, εισέρχεται στην εξέταση εναλλακτικών σεναρίων και ανάδειξη επικρατέστερου σε σχέση με την

οργάνωση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους συντελεστές δόμησης, θέματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

“Καθώς τα ανωτέρω ζητήματα αφορούν όλους τους κατοίκους και επαγγελματίες του Δήμου”, ο Δήμος τους προσκαλεί στην παρουσίαση, ώστε να λάβουν γνώση του περιεχομένου της μελέτης.

Η παρουσίαση θα προβληθεί ζωντανά μέσω του συνδέσμου https://www.youtube.com/@dimospylounestoros

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εκδήλωση θα ξεκινήσει με χαιρετισμό του δημάρχου Παναγιώτη Καρβέλα και άλλους χαιρετισμούς και θα συνεχιστεί 1.30 με 2.30 το μεσημέρι, με παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων της μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πύλου – Νέστορος από εκπρόσωπο της ομάδας μελέτης των αναδόχων μελετητών. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ερωτήσεις και διάλογο.