Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Στα άκρα η συζήτηση για τις επιχορηγήσεις συλλόγων

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης στάθηκε σε τοποθέτηση της κας Κουμάντου σχετικά με τα κριτήρια και τις εισηγήσεις σε ότι έχει να κάνει με την επιχορήγηση συλλόγων και σωματείων για εκδηλώσεις από το Δήμο, λέγοντας σχετικά με έγγραφα που επικαλέστηκε η ίδια πως δεν τα πήρε ποτέ. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εξήγησε πως τα κατέθεσε σε προηγούμενη δημοτική επιτροπή (στα τέλη Μαΐου) στη γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής, ακολουθώντας η ανάρτησή τους στην απόφαση της Δ.Ε, με αποτέλεσμα να μπορεί να τα δει όποιος επιθυμεί. Ο Σπύρος Χανδρινός επικαλέστηκε για μια ακόμα φορά άλλα στοιχεία και αριθμούς σε σχέση με αυτά που έκανε γνωστά ο δήμαρχος Καλαμάτας, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Πιπίνας Κουμάντου η οποία αμφισβήτησε τα όσα ανέφερε με τη χαρακτηριστική φράση «δεν είμαστε ίσα και όμοια», εξηγώντας σε δεύτερο χρόνο πως αναφερόταν σε αυτά που παραθέτονται. Για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο επεκτάθηκε στα social media με συγκεκριμένης διάρκειας βίντεο, ο Σπύρος Χανδρινός στάθηκε σε σχόλιο της κας Κουμάντου πως “ο ίδιος πάσχει από έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης”, όπως και στην επισήμανσή της σε άλλο σημείο πως «Αλλοι εκλέγονται με το όνομα του πατέρα τους και άλλοι με τα λεφτά του μπαμπά τους». Η αντιδήμαρχος οικονομικών από την πλευρά της σημείωσε πως αναφερόταν στο δεύτερο σκέλος αόριστα και ότι τα σχόλια στη συγκεκριμένη δημοσίευση ήταν μονόπλευρα, ενώ εντύπωση προκάλεσε η αναφορά της στον παππού του Σπύρου Χανδρινού, λέγοντας πως εκείνος ήταν κύριος με κ κεφαλαίο. Παρότι πάντως η κα Κουμάντου αρνήθηκε τη δεύτερη κατηγορία, ο δήμαρχος Καλαμάτας σχολίασε χαρακτηριστικά πως «όλοι χρησιμοποιούμε την οικογένεια μας σε αυτές τις μεγάλες προσπάθειες» εννοώντας τις εκλογές. Η συζήτηση συνεχίστηκε σε τεταμένο κλίμα, επεμβαίνοντας και άλλοι αντιδήμαρχοι ως πυροσβέστες, ενώ ο κ. Χανδρινός άφησε να εννοηθεί πως θα προσφύγει στην δικαιοσύνη για τα όσα γράφτηκαν.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ

Παράλληλα, εν μέσω της διαδικασίας, από σπόντα συζητήθηκε η “Καμπάνα” 10,5 εκ. ευρώ στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για τα "σπιτάκια ανακύκλωσης", επικρίνοντας ο Βασίλης Τζαμουράνης την στάση του δημάρχου Καλαμάτας όταν τέθηκε θέμα προστίμου στη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε πως τοποθετήθηκε βάσει των όσων γνώριζε το απόγευμα της Τετάρτης, λέγοντας πως δεν ήθελε να προδικάσει τίποτα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως ο Δήμος Καλαμάτας δεν εμπλέκεται στη σχετική σύβαση, τονίζοντας πως όταν του ζητήθηκε να ενταχθούν τα "σπιτάκια ανακύκλωσης" στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το αρνήθηκε ώστε να μπουν σε προτεραιότητα έργα της πόλης. Παράλληλα, σχολίασε αρνητικά την τοποθέτηση της συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Ευγενίας Κούβελα, εκτιμώντας πως εφόσον ήξερε την εξέλιξη του θέματος που έφερε ως ερώτημα, θα έπρεπε να ενημερώσει με ακρίβεια για την πληροφόρηση της.

https://www.youtube.com/watch?v=JusVMTiuszw

Τ.Αν.