Δημοτική Επιτροπή Δυτικής Μάνης: Εγκριση μελέτης για γεωφυσική έρευνα Τραχήλας

Τη σκοπιμότητα και τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και Δήμου Δυτικής Μάνης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο “Τεχνικογεωλογική – γεωφυσική έρευνα οικιστικής περιοχής Τραχήλας”, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή.

Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή όρισε δύο εκπροσώπους του Δήμου με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης κι εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Γιώργο Χιουρέα να την υπογράψει.

Σύμφωνα με το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, η υλοποίηση του έργου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και θα ολοκληρωθεί σε 6 μήνες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προβλεπόμενων εργασιών της ΕΑΓΜΕ ανέρχεται στο ποσό των 18.600 ευρώ με ΦΠΑ.

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η από κοινού (Δήμος Δυτικής Μάνης και ΕΑΓΜΕ) διεξαγωγή μελέτης για τη διερεύνηση και οριοθέτηση κατά το δυνατόν των προβληματικών περιοχών, λόγω εγκοίλων (σπηλαιώσεις), που είναι πιθανό να επεκτείνονται και στον υποθεμέλιο χώρο της πλησιέστερης προς την ακτογραμμή οικιστικής περιοχής του οικισμού Τραχήλας. Τα αποτελέσματα της μελέτης που θα προκύψουν από την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα αξιοποιηθούν από το Δήμο Δυτικής Μάνης, προκειμένου να υλοποιηθούν μέτρα αντιμετώπισης και προστασίας των προβλημάτων περιοχών στον οικισμό Τραχήλας.