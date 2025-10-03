Εκτακτο συμβούλιο για Νοσοκομείο Κυπαρισσίας ζητεί ο Κατρίτσης

Επαναφέρει τη αίτημα του για άμεση έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με μοναδικό θέμα την υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Τριφυλία Ενωμένοι» Άκης Κατρίτσης.

Σημειώνει δε πως η συνεδρίαση πρέπει να γίνει πριν τις 8 Οκτωβρίου που λήγει η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας». Μάλιστα στο συγκεκριμένο σχέδιο μετατρέπονται σε αυτοτελής μονάδες τα Νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών, που μέχρι τώρα ήταν σε ενιαίο νομικό πρόσωπο ως Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας. «Έχουμε ηθική υποχρέωση και ιστορικό χρέος να διεκδικήσουμε τώρα δυναμικά και αποφασιστικά την αποσύνδεση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από το Γ.Ν. Μεσσηνίας και την επαναφορά της αυτοτέλειας και της αυτοδιοίκησής του» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κατρίτσης με αίτημα του προς το πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας μεταξύ άλλων τονίζει:

«Κύριε πρόεδρε, σας επαναφέρω εγγράφως το αίτημα – πρότασή μου για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, άμεσα, με μοναδικό θέμα την Υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας με την υλοποίηση Νέου και ενιαίου Οργανισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας που προωθεί το Υπουργείο Υγείας.

Χθες Τετάρτη το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας διοργάνωσε συγκέντρωση στην οποία συμμετείχα μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής μας Παράταξης για να συμπαρασταθούμε ενεργά στον αγώνα απέναντι στην Υποβάθμιση του Νοσοκομείου μας. Και να αγωνιστούμε μαζί με τον Μητροπολίτη μας, με όλους τους φορείς, τους κατοίκους και τις Δημοτικές Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης οι οποίες ήταν παρούσες, και βεβαίως με την Δημοτική Αρχή Τριφυλίας, ώστε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την αποσύνδεση της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας για να μην καταντήσει «ουρά» του Νοσοκομείου Καλαμάτας και μετατραπεί σε ένα κάπως μεγαλύτερο Κέντρο Υγείας, όπως κινδυνεύει με τον νέο και ενιαίο οργανισμό λειτουργίας.

Αυτές τις μέρες και έως τις 8 Οκτωβρίου έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας» το Άρθρο 12 του οποίου ρυθμίζεται νομοθετικά «Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας» και συγκεκριμένα:

«1. Το ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας» καταργείται. Η οργανική μονάδα της έδρας και η αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του καταργούμενου ν.π.δ.δ. του προηγούμενου εδαφίου μετατρέπονται σε αυτοτελή ν.π.δ.δ., με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας» και «Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών» αντίστοιχα, και υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. 2. Τα αυτοτελή ν.π.δ.δ. του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 έχουν δικό τους προϋπολογισμό, αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και δικά τους όργανα διοίκησης, εφαρμοζομένου του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α` 81), περί της διοίκησης των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. …» «Με λίγα λόγια, την ώρα που το Υπουργείο Υγείας προωθεί προς υλοποίηση άμεσα νέους και ενιαίους Οργανισμούς για τα Νοσοκομεία και δη τα Διασυνδεδεμένα, στην Πέλλα τα δύο Διασυνδεδεμένα Νοσοκομεία (Γιαννιτσών και Έδεσσας) αποσυνδέονται και μετατρέπονται σε Αυτοτελή Νομικά Πρόσωπα με Οργανισμούς ως ίσχυαν με ΚΥΑ του 2012.

Έχουμε ηθική υποχρέωση και ιστορικό χρέος να διεκδικήσουμε τώρα δυναμικά και αποφασιστικά την αποσύνδεση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από το Γ.Ν. Μεσσηνίας και την επαναφορά της αυτοτέλειας και της αυτοδιοίκησής του.

Πρέπει να παρέμβουμε και στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση που λήγει στις 8 Οκτωβρίου αλλά και στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και το Πρωθυπουργικό Γραφείο γνωρίζοντάς τους τα βάσιμα και ισχυρά επιχειρήματά μας για το δίκαιο της διεκδίκησής μας για Αποσύνδεση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από το Γ.Ν. Μεσσηνίας και την επαναφορά της αυτοτέλειας και αυτοδιοίκησής του ως Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κυπαρισσίας.

Γι’ αυτό σας καλώ και πάλι να ορίσετε εντός των ημερών - και σίγουρα πριν τις 8 Οκτωβρίου που λήγει η ηλεκτρονική διαβούλευση - έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας στην οποία να κληθούν να παραστούν οι Βουλευτές Μεσσηνίας και εκπρόσωποι της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των φορέων της Τριφυλίας.»

