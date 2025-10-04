Δήμος Τριφυλίας: Απάντηση Κυριαζή σε Φιλντίση

«Σε καλώ δημόσια για άλλη μια φορά να αφήσεις το πείσμα, τον εγωισμό να κάτσουμε κάτω να δούμε τι συμφέρει για την περιοχή» απαντά ο πρόεδρος της ΤΚ Σιδηροκάστρου Αθανάσιος Κυριαζής στον δημοτικό σύμβουλο Τριφυλίας και εντεταλμένο για τη ΔΕ Σιδηροκάστρου Γιάννη Φιλντίση, σημειώνοντας παράλληλα πως ο κ. Φιλντίσης δεν έχει δώσει καμία απάντηση επί της ουσίας.

Αναλυτικά ο κ. Κυριαζής αναφέρει: «Άκουσα με προσοχή πριν την ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης στις 5/9/25 αυτά που είπε ο κ. Φιλντίσης Σεβόμενος δε τη λειτουργία του Δ.Σ δεν απάντησα Η σιωπή μου προς απάντηση του παρά τις ανακρίβειες που έλεγε προσπαθώντας να πείσει . Η επιστολή του στις εφημερίδες με αναγκάζουν να βάλω τα πράγματα στη θέση τους όπως είναι στην πραγματικότητα, διότι δεν είπε την αλήθεια, τόσο στη συνεδρίαση όσο και στην επιστολή του. Εγώ κατά την ειδική συνεδρίαση της λογοδοσίας και στην επιστολή μου που έστειλα στον Τύπο εξέφρασα τα γεγονότα με έκκληση στον δήμαρχο να δει το θέμα και δεν ασχολήθηκα με τον εν λόγω κύριο προσωπικά. Δεν απάντησε γιατί δεν ήρθε στο Σιδηρόκαστρο το γκρέιντερ εφόσον του είχε δοθεί για έναν μήνα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

Το θέμα που ανέπτυξα είναι κατατεθειμένο γραπτώς αλλά υπάρχουν και πρακτικά. Άρχισα εκείνη την ημέρα της ειδικής συνεδρίασης με ευχαριστίες στις υπηρεσίες για τη συνεργασία μας τους καλοκαιρινούς μήνες. Ανέφερα αυτά που ο ίδιος κ. Φιλντίσης έλεγε δημόσια ότι όσο είναι ο Βλάχος υπεύθυνος δε θα περάσει μηχάνημα τη γέφυρα του Καλού Νερού παρουσία δεκάδων ανθρώπων θα τους βγάλει όλους ψεύτες; (και τον συνταξιούχο Ιερέα μας).

Όταν ανέφερα αυτό ο κ. Βλάχος επιβεβαίωσε ότι παραχώρησε έναν μήνα το γκρέϊντερ για το διαμέρισμα Αυλώνος το επιβεβαίωσε και ο κ. Μπακούρος (βλέπε πρακτικά).

Στην επιστολή του τελικά δε μας λέει γιατί δεν ήρθε το γκρέϊντερ στο Σιδηρόκαστρο (μήπως λοιπόν εφαρμόζει τα λεγόμενα του μπροστά σε Σιδηροκαστρίτες δημόσια ότι θα εκδικηθεί το Σιδηρόκαστρο;). σο για τα σχόλια στο πρόσωπό μου τον ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία να τοποθετηθώ. Ναι είμαι αυτός που αποσύρθηκα από την τρίτη εκλογική αναμέτρηση και τον υποστήριξα και βγήκε δήμαρχος, το τί έκανε το έχει κρίνει ο λαός !!!! Όσο για εμένα που τόσα κακοπροαίρετα αναφέρει να θυμηθεί ότι με είχε με απόφαση του πρόεδρο Πολιτιστικού Κέντρου 4 χρόνια με ένα τεράστιο έργο όπως ο ίδιος έλεγε, ξεχνάει ακόμα ότι ο κόσμος του Σιδηροκάστρου με είχε επί τρεις τετραετίες εκλέξει πρόεδρο με ένα τεράστιο έργο επίσης εκλεγμένος και στην ΤΕΔΚ.

Παρέδωσα στον πρώτο Δήμο 8 περιουσιακά στοιχεία και ένα έτοιμο Δημαρχείο. Σήμερα το έχει κλειδώσει και μου απαγορεύει την είσοδο. Είπε ότι σπέρνω διχόνοια στη διοίκηση και ξεχνάει ότι ο ίδιος αναφέρει πρόβλημα για τη δημοτική αρχή και όχι καλή λειτουργία της. Το αποκορύφωμα να λέει για εμένα ότι θέλω να καλύψω την ανεπάρκεια μου. Φυσικά, παραποιεί την πραγματικότητα ή έχει χάσει την αίσθηση των χωριών. Να θυμίσω τι έγινε αυτό το καλοκαίρι στο Σιδηρόκαστρο. Πλούσιες επιτυχημένες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνεργασία την Περιφέρεια και τον Δήμο Τριφυλίας (κα Ανδρινοπούλου). Απόλυτη συνεργασία με την υπηρεσία καθαριότητας πετύχαμε ένα πεντακάθαρο και ασπρισμένο χωριό (κ. Κουνάβης).Αντιμετώπισα δεκάδες προβλήματα ύδρευσης και με συνεργασία ΔΕΥΑΤ (κ. Τζανέτος). Έδωσα προσωπικές λύσεις σε προβλήματα στην αποχέτευση. Αντιμετώπισα και έδωσα λύσεις (έστω και με δικές μου λάμπες) να μη μείνει κανένας στο σκοτάδι. Επίσης, έκλεισα δεκάδες λακκούβες με ασφαλτικό σε συνεργασία αρμόδιο αντιδήμαρχο (κ. Βλάχο). Ακόμα και οι συγχωριανοί του με ρωτούσαν πως κατάφερα να πάρω ασφαλτικό. Σε συνεργασία οικονομικής και τεχνικής υπηρεσίας προχώρησα στο Κτηματολόγιο με 12 περιουσιακά στοιχεία από τα οποία τα 8 δημιουργήθηκαν επί προεδρίας μου. Έκανα μια θαυμάσια Συνέλευση κατοίκων όπου ακούστηκαν οι τόσες παρεμβάσεις μου και συνέχεια διάλογος και παρεμβάσεις. Έφτιαξα εξ ολοκλήρου τα λουλούδια και το πότισμα στην κλίμακα των αγαλμάτων. Θυμίζω ότι με μεγάλη επιτυχία έγιναν και οι καθιερωμένες Λαμπαδηφορίες. Αυτά φτάνουν για να αντιληφθείς τελικά το έργο που γίνεται. Ενώ εσύ έρχεσαι να ανοίξεις την πόρτα του τέως Δημαρχείου και να ξανακλειδώσεις.

Όσο για την προσωπικότητα μου, είναι αναγνωρισμένη παντού. Για πρώτη φορά το καλοκαίρι βρέθηκα στη κορυφαία συνέλευση της παγκόσμιας Αμφικτιονίας και εκλέχτηκα και εκεί, στην εξελεγκτική επιτροπή. Είμαι παρών σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ και βάζω θέμα σε όλες τις ειδικές συνεδριάσεις. Είμαι εκδότης δύο βιβλίων και ανεβάζω στις εφημερίδες συνεχώς πολύπλευρα θέματα. Πήρα τη πρωτοβουλία και σε κάλεσα σε συνάντηση λέγοντας φτάνει πια δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν δέχτηκες. Βάζεις το κτήριο του τέως Δημαρχείου πάνω από όλα. Δε θέλεις να λειτουργήσει η αίθουσα εκδηλώσεων διότι θα γίνουν πολλά πλούσια πράγματα. Δεν καταλαβαίνεις ότι δίνεις το δικαίωμα να σε συζητούν οι κάτοικοι να ήρθε ο κλειδοκράτορας . Εκθέτεις με αυτή την τακτική σου τη Διοίκηση και φυσικά τον δήμαρχο. Τελικά, ακόμα έχουμε την απορία γιατί το γκρέιτερ δε σταμάτησε στο Σιδηρόκαστρο. Τέλος, όσο για τον τέως Δήμο Αυλώνος και πάλι ανακρίβειες. Είναι γνωστό ότι ήμουν πρωταγωνιστής στην επανίδρυση του με προβολή και Ιστορία. Ήμουν η μοναδική Κοινότητα που έδωσε έτοιμο Δημαρχείο και έδρα. Φυσικά, κ. Φιλντίση μιλάνε τα έργα και στις τελευταίες εκλογές σε καταψήφισαν οι δημότες και ήσουν εσύ αίτιος που έχασε ο Γ. Λεβεντάκης το Δ.Δ Αυλώνος. Σε έβγαλε σύμβουλο ο δήμαρχος με τον συγκεκριμένο νόμο. Αυτά λοιπόν προς αποκατάσταση της αλήθειας και δε θα ξαναδώσω συνέχεια. Σε καλώ δημόσια για άλλη μια φορά να αφήσεις το πείσμα, τον εγωισμό να κάτσουμε κάτω να δούμε τι συμφέρει για την περιοχή. Χωρίς λόγια αλλά με προγραμματισμό και συνεργασία. Αυτό αρμόζει σε αυτοδιοικητικούς με πολλά χρόνια παρουσίας. Είμαι ανοιχτός σε κάθε συνάντηση και με άλλους μαζί να δούμε το κοινό όφελος.

