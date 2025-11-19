Μεγάλο αναπτυξιακό έργο και η οφειλή της ενημέρωσης

Πανηγυρικό το κλίμα στην προχθεσινή αυτοψία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών στο σημαντικό έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη και στους βουλευτές και στους δημάρχους της Μεσσηνίας. Ακόμα και αυτοί που είχαν εκφράσει επιφυλάξεις και αντιδράσεις ή είχαν ζητήσει παράλογα πράγματα κατά τη γνωμοδότηση στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εμφανίστηκαν ενθουσιασμένοι και δικαιωμένοι.

Θα θυμίσω ότι τον Ιούνιο του 2020: Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας δεν αποφάσισε, δεν πήρε ξεκάθαρη θέση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του δρόμου Καλαμάτα - Ριζόμυλος, δηλαδή τη βελτίωση και αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου. Καταγράφηκαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της “Ε”, διαφορετικές και εμμονικές απόψεις, κυρίως με ευθύνη της δημοτικής αρχής που με αλαζονικό τρόπο προέταξε την πρότασή της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης πήρε κατά πλειοψηφία απορριπτική απόφαση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του δρόμου Καλαμάτα - Ριζόμυλος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της “Ε”, η δημοτική αρχή απορρίπτοντας τη μελέτη έθεσε 11 όρους για να αλλάξει τη θέση της. Την πρόταση αυτή ψήφισαν 19 σύμβουλοι (16 της πλειοψηφίας και 3 της μείζονος μειοψηφίας - της

παράταξης Τσώνη) και την καταψήφισαν 12 (των μειοψηφιών κι ένας της πλειοψηφίας).

Στην προχθεσινή αυτοψία ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε ότι “αυτός ο δρόμος δεν συνδέει την Καλαμάτα με την Πύλο και τη Μεθώνη, αλλά οδηγεί τη Μεσσηνία στη νέα εποχή”. Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος σημείωσε πως “είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, που θα αλλάξει τα δεδομένα και την προοπτική για τον τόπο”.

Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες και οι Δήμοι Καλαμάτας και Μεσσήνης οφείλουν να ενημερωθούν: Για το τι θα γίνει με το έργο στην αρχή του, από τον κόμβο Ζαφείρη έως την αρχή της ευθείας Ασπρόχωμα - Μεσσήνη. Για το αν υπάρχει η δυνατότητα για διορθωτικές κινήσεις στη χάραξη της Ανάληψης και για παράλληλα έργα διασύνδεσης του οδικού άξονα με το παραλιακό μέτωπο της Μεσσήνης.

Αυτές τις ενημερώσεις οφείλουν να ζητήσουν άμεσα οι δήμαρχοι από το υπουργείο.