Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Ψήφισμα κατά της ποδηλατικής γραμμής στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Σχέδιο ψηφίσματος από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας ενάντια στη διαμόρφωση ποδηλατικής διαδρομής στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, πρόκειται να συζητηθεί και να εγκριθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα Δευτέρα, στις 6 το απόγευμα.

Στο σχέδιο που έχει κατατεθεί, αναφέρεται:

“Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Με αφορμή τη δημοσιοποίηση προκήρυξης για την εκπόνηση προμελέτης και τευχών δημοπράτησης για τη διαμόρφωση ποδηλατικής διαδρομής στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα» εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ψηφίζει

Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και κατηγορηματική διαφωνία του για τους εν κρυπτώ προωθούμενους σχεδιασμούς, απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης και σχετικής διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες.

Το Δ.Σ. Καλαμάτας, επίσης, ενώνει τη φωνή του με Δήμους και φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο κοινό αίτημα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στο υφιστάμενο δίκτυο”.

* Ακόμα, στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να γίνει συζήτηση κι ενδεχομένως να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί ψηφίσματος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας για την επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου Μεσσηνίας.

Με το ομόφωνο ψήφισμα του το Συμβούλιο της Κοινότητας:

“Εκφράζει ομόφωνα την απόλυτη στήριξή του στο αίτημα για την άμεση επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου Μεσσηνίας. Καλεί την Πολιτεία, τον ΟΣΕ και όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση σε ενέργειες που θα καταστήσουν εφικτή τη λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου Καλαμάτας – Μεσσήνης – Πανεπιστημίου - Αεροδρομίου και την προοδευτική επέκτασή του στην ενδοχώρα.

Ζητά να ενταχθεί η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στις προτεραιότητες για την κλιματική ουδετερότητα της πόλης μας έως το 2030, με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Δηλώνει ότι θα σταθεί αρωγός και συνδιαμορφωτής σε κάθε πρωτοβουλία, που θα επαναφέρει τον σιδηρόδρομο στη ζωή της πόλης, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας που αφορά τις επόμενες γενιές”.

Οσον αφορά τα οφέλη για την πόλη της Καλαμάτας, στο ψήφισμα σημειώνεται:

“1. Βιώσιμη κινητικότητα: Ο σιδηρόδρομος μπορεί να αποτελέσει τον βασικό κορμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών (συνδυαστικά με λεωφορεία, ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμους), αποσυμφορώντας το κέντρο της πόλης από την κίνηση ΙΧ. 2. Περιβαλλοντικό όφελος: Κάθε δρομολόγιο τρένου αφαιρεί 40-50 ΙΧ από τους δρόμους, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές ρύπων και το αποτύπωμα άνθρακα. 3. Κοινωνική συνοχή: Ο προαστιακός σιδηρόδρομος θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να παραμείνουν στα χωριά του νομού, έχοντας καθημερινή και οικονομική πρόσβαση στην Καλαμάτα για εργασία ή σπουδές. 4. Οικονομική ανάπτυξη: Η πόλη θα αποκτήσει άμεση και αξιόπιστη σύνδεση με το Πανεπιστήμιο, το Νοσοκομείο, το Αεροδρόμιο, το Λιμάνι, αλλά και με τουριστικούς προορισμούς (Αρχαία Μεσσήνη, Ολυμπία, Κυπαρισσία). 5. Αναβάθμιση του αστικού χώρου: Η μείωση της κυκλοφορίας των ΙΧ θα επιτρέψει νέες πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις και δημιουργία πιο φιλικού δημόσιου χώρου για κατοίκους και επισκέπτες”.

Γ.Σ.